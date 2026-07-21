מרבית האנשים שמגלים כי ביצעו טעות מחשב מביכה ורכשו מוצר פעמיים, יחושו תסכול עמוק על בזבוז הכסף המיותר בתקציב המשפחתי. אלא שעבור פנסיונר מבוגר אחד, שהתיישב מול מסך המחשב בביתו, לחיצת האצבע השגויה והאקראית הזו התבררה כטעות המאושרת ביותר בחייו (בעולם)
במשך יותר ממאתיים שנה יש דמות אחת שמצליחה לייצג את אמריקה יותר מכל סמל אחר - אדם מבוגר ורזה עם זקן לבן ארוך, חליפה בצבעי הדגל, כובע גבוה ומבט חמור שמצביע ישר אליך | העולם כולו מכיר אותו בשם "הדוד סם" | זה הסיפור המוזר, המצחיק והעמוק מאחורי האיש שהפך לאמריקה עצמה (מעניין)
קצינה במשטרת אבון וסומרסט שבאנגליה הודחה מתפקידה ונאסר עליה לשרת בגופי אכיפת חוק, לאחר שהשתמשה במסגרת של תמונה כדי להכביד על מקלדת המחשב הנייד שלה | המטרה: למנוע מהמחשב לעבור למצב שינה וליצור מצג שווא של עבודה רציפה | התרמית נחשפה לאחר שהתגלה כי מספר ההקשות שלה במחשב היה גבוה עד פי שמונה מזה של עמיתיה (בעולם)
בעודנו מתפעלים מסרטונים ויראליים של רובוטים אנושיים המבצעים סלטות, קיים יצור כסוף אחד שהקדים אותם ב-250 שנה וממשיך להדהים את העולם | הוא אינו זקוק לחשמל, סוללות או בינה מלאכותית, אך התנועה שלו מלאת חיים עד כדי כך שהיא משאירה גם את המהנדסים המודרניים ביותר בפה פעור (חדשות בעולם)
תיעודים מטרידים מהעימותים במנצ'סטר מעוררים זעם בבריטניה: מפגינים המזוהים עם המשטר האיראני הגיעו רכובים על סוסים לעצרת הזיכרון לעלי חמינאי, ועל פי הדיווחים השתמשו בהם כדי לרדוף אחרי מפגיני הנגד (חדשות בעולם)
נזק של אלפי פאונד ושעות של עיכובים לעשרות רכבות - והכל בגלל תמונה אחת שהופצה ברשתות החברתיות ונוצרה בבינה מלאכותית | לאחר רעידת אדמה שהורגשה בעיר לנקסטר, החליטו הרשויות לעכב את תנועתן של הרכבות בעקבות תמונה בה נראה גשר קורס | מדובר בתופעה רחבה שמכבידה במיוחד על כוחות החירום בעולם כולו (חדשות)