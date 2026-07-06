כונני הצלה ביצעו לפני זמן קצר החייאה על אברך שנפל מגובה חמש קומות בבניין ישיבת בית מדרש עליון ברחוב עוזיאל, לאחר מאמצי ההחייאה שלמרבה היגון והצער לא צלחו, הכוננים קבעו את מותו של הבחור במקום • במקביל: ילד כבן שנתיים נפל מגובה 4 קומות בקרית ים ופונה באנוש | שני אירועים קשים בו זמנית (ארץ)
אדם אחד כבן 60 נפצע באורח קשה לאחר שהתרעות הופעלו בשיא ההפגנה בהבימה, בה השתתפו מאות בני אדם בתמיכת בג"ץ - נגד עמדה מקצועית של פיקוד העורף | הפצוע פונה בתחילה במצב אנוש לבית החולים לאחר שככל הנראה נדחק באופן מסכן חיים (חדשות)