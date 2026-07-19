התרגשות דקדושה בקרב חסידי קרעטשניף סיגעט באנטוורפן, עם הגעת האדמו"ר לביקור הוד בעיר | את השבת יערוך האדמו"ר באולם חב"ד, לשם ינהרו המונים לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים | אמש (ליל שישי) הגיע האדמו"ר לביקור קודש במעונו של האדמו"ר מפשעווארסק, שם שוחחו בדברי חסידות במשך שעה ארוכה (חסידים)
המחוקק היהודי מיכאל פרייליך התמודד עם מערכה חדשה מול הרוח האנטי-ישראלית הנושבת בימים אלו ברחבי אירופה | דגל אחד - כחול לבן, התלוי על בניין עיריית אנטוורפן שם מתגוררים יהודים רבים, הסעיר את המועצה המקומית | בתום מלחמה עיקשת, כך זה הסתיים (בעולם)
העיר אנטוורפן לבשה אמש (שני) חג, כאשר המוני תושבי העיר נהרו להשתתף בשמחת הנישואין של נכדת מנהיגה הנערץ של העיר, הגאב"ד הגה"צ רבי אהרן שיף | השמחה הייתה גדולה במיוחד, שכן זו הפעם הראשונה שהגאב"ד מחתן צאצא דור שני באנטוורפן עצמה, בשונה משמחות קודמות של נכדיו שנערכו ברובן בישראל או בארה"ב | הכלה היא בת לחתנו הרה"ג ר' יוסף אליהו רייזמאן, מו"ץ ורב מערכת השחיטה של קהילת 'מחזיקי הדת', עב"ג החתן נכדו של האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, בן לבנו הרה"ג ר' יחיאל יהושע רבינוביץ משפיקוב (חרדים)
אנטוורפן, מקום מושבם של אלפי יהודים חסידים שרבים מהם עוסקים בתחום היהלומים, היא גם מרכז עולמי לסחר בלתי חוקי של תכשיטים גנובים | לפי דיווח, העיר אנטוורפן היא המקום הראשון עליו חשבו חוקרי משטרת צרפת לאחר שוד הלובר (בעולם)
כפי שדיווחנו השבוע, מאות חסידי בעלזא באנטווערפן, הופתעו ביום שני השבוע לקדם את פני האורח הרם, הרה"ג ר' חיים מאיר רוקח, נכדו חביבו של האדמו"ר מבעלזא, שהופיע לביקור בזק בעיר, למשך שעתיים בלבד, למעמד 'פתיחת הזמן' בהיכל הישיבה דשם | עם סיום הביקור, ליוו ראשי הקהילה את האורח הרם עד לשדה התעופה באמסטרדם, שם נפרדו מאיתו לחיים ולשלום, כשהרה"ג מודה להם על האירוח, תוך שהוא מציין שבקרוב יבוא לביקור רשמי בקרב בני הקהילה | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי בעלזא באנטווערפן, ובראשם בחורי הישיבה המקומית, זכו לחוויה רוחנית מטלטלת כשנכדו חביבו של האדמו"ר, הרה"ג רבי חיים מאיר רוקח, נחת בעיר לביקור בזק וסודי, והופיע לפתע בהיכל הישיבה כדי למסור שיחת 'פתיחת הזמן' | ההפתעה הייתה כה גדולה, עד שאיש לא ידע על הגעתו עד שהיה כבר בתוך הבניין (חסידים)
התרגשות דקדושה שוררת בקרב תושבי אנטווערפן, עם הגעתו של האדמו"ר מסאדיגורה לשהות בקרבם למשך שבוע ימים, אצל חותנו הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך, מהדיינים הבכירים במקום| האדמו"ר עורך את התפילות והשולחנות הטהורים בביהמ"ד 'טשרקוב' (חסידים)
הלם וזעזוע בעיר אנטווערפן | לאחר התרסה של יהודי מקומי נגד כל הקודש לנו, פשטה המשטרה המקומית בשעות לפנות בוקר על בתי המוהלים בעיר, ובצו בית משפט ערכו חיפוש יסודי בביתם, תוך שהם מחרימים את כל סכיני המילה שהיו ברשותם, וביקשו את הרשימה של הילדים שהם מלו בשנה האחרונה | העיר סוערת (חרדים)
האדמו"ר מבאבוב ערך בשבוע שעבר ביקור הוד בקרב קהילתו הק' באנטווערפן, היו אלו ימי אורה וחג עבור אלפי החסידים שהגיעו מכל קצווי תבל לחסות בצל האדמו"ר בימים נעלים אלו, בזמן שהצדיק בעיר | צפו בתיעוד אחרון מהביקור המרומם (חסידים)
אבל כבד ירד על אנטוורפן שבבלגיה עם הסתלקותו במהלך השבת לשמי מרום של הגה"צ המדוכא ביסורים רבי משה אהרן רייך זצ"ל, גאב"ד פשעווארסק ויליאמסבורג, והוא בן 77 בהסתלקותו | מסע ההלוויה מחר באנטווערפן ובהולנד (דיין האמת)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון השוהה בימים אלו לביקור הוד בעיר אנטווערפן, הגיע לביקור במעונו של גאב"ד אנטווערפן הגה"צ רבי אהרן שיף, וכן ביקר בקרב קהילת בעלזא בעיר שם התכבד בסנדקאות בברית לבן אחד החסידים, ואחר מכן נערך מעמד קבלת פנים לכבודו ע"י בני הקהילה דשם | השבת ישבות האדמו"ר באנטווערפן, אלפים צפויים להשתתף בתפילות ובטישים (חסידים)
בירת העירוב העולמי חווה טלטלה - סיקור נרחב | ישיבת תל ציון זוכה למכתב תמיכה חריג מחבר המועצת | דרמה בגואטמלה: 160 קטינים חולצו ממתחם "לב טהור" | מבוגרים וחוצניקים תחילה: סדרי ההדלקות בחסידות גור | טסלה? לא בסקווירא! נחשפו ההוראות החדשות (מעייריב)
הלם בעולם הישיבות: מספר תלמידים עלו להר הבית - וסולקו | בחורי ישיבה ירושלמית נהגו בלי רישיון נהיגה - והסתבכו עם המשטרה | לקראת התפתחות? מכתב דרמטי לנשיא המדינה | מאחורי מחיצה: האדמו"ר הקנאי נאם לבנות החסידות (מעייריב)
האדמו"ר מסאטמר המבקר בימים אלו באנטווערפן, עלה למעונו של ידידו ורעו משכבר הימים, האדמו"ר מפשעווארסק | האדמו"ר קידם את פני האורח הרם בבית התפילה שבמעונו כשהוא לבוש בבגדי שבת, היות והוא נמצא בתוך ימי השבע ברכות לרגל נישואי נכדתו | האדמו"רים הרחיבו בנועם שיח במשך שעה ניכרת, ובסיום הביקור - ליווה האדמו"ר מפשעווארסק את האורח הרם עד לרחובה של עיר, שם נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
התרגשות בקרב אלפי חסידי סאטמר באירופה | האדמו"ר מסאטמר הופיע הבוקר (שני) לביקור הוד בקרב קהילות החסידים באנטוורפן | האדמו"ר ישהה בעיר עד יום חמישי, ויקיים כינוס ענק לכלל חסידי סאטמר באירופה, וכן יחנוך את בנייני המוסדות שנבנו לתפארה בעיר | צפו בגלריה ראשונית ממסע המלכות (חסידים)