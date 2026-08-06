נער הגיע לאתר ההנצחה של מחנה הריכוז מאוטהאוזן בחולצה עם הכיתוב 'שחררו את פלסטין' ודמות שזוהתה כמחבלת דלאל מוגרבי • צעירה יהודייה התעמתה עם הקבוצה שטענה שישראל מבצעת 'רצח עם' בעזה | המשטרה הוזעקה למקום (בעולם)
מסע בר המצווה של משפחת כהן הפך למסכת של עיכובים, תשאולים, עימותים ותחושת פחד | בשיחה עם “כיכר השבת” מספר אב המשפחה כי למרות שטס עם דרכון אמריקאי, בקשת הוויזה שלו לאוסטרליה נדחתה תחילה, ובהמשך נקלע לעימות עם עובד בניו זילנד | “זו הפעם הראשונה בחיי שהסתרתי שאני ישראלי״ (בעולם)
מכות בבית הספר על שם משפחתו היהודי, שתיית אלכוהול, עלייה לישראל - ולפני ארבע שנים, חלום אחד מסתורי ששינה הכל | סמיון גרפמן, מתארח בתוכנית "השם אחד" לשיחה יוצאת דופן עם יוסי עבדו | הוא מספר על המסע מחושך לאמונה, הקשר המפתיע בין הילדים שלו לבורא עולם, הנחת התפילין הראשונה, ומצהיר: "התורה תהיה פה 4,000 שנה אחריהם" • צפו בריאיון (השם אחד)
בדוח איומים דרמטי שמפרסם המטה ללוחמה בטרור בהולנד, שובצה ישראל לראשונה לצד איראן ורוסיה כמדינה המפעילה השפעה זרה. המהלך מעורר סערה חסרת תקדים, בעוד ירושלים דוחה את ההשוואה על הסף ורואה בכך עיוות חמור של מאבק לגיטימי באנטישמיות (בעולם)
בית משפט בעיראק גזר עונש של מאסר עולם וחילוט נכסים על ברון הסמים והפשע המאורגן קאזם חמאד. חמאד, שהוסגר מאוסטרליה ונלכד בעיראק לבקשת הרשויות הבינלאומיות, עמד מאחורי רשת פשיעה חובקת עולם והיה מעורב בסדרת אירועי הצתה חמורים - ובהם פשע השנאה האנטישמי בבית הכנסת במלבורן שבאוסטרליה (בעולם)
היוטיובר הישראלי מקס וייפר רשם ניצחון ענק, כאשר בית המשפט באוסטרליה הפך החלטה של ערכאה קודמת | השופא קבע כי שיחת הווידאו בה נראו שני אחים לרפואה מאוסטרליה מאיימים ברצח כלפי ישראלים יוכל לשמש כראייה במשפט נגדם (בעולם)
מסעדה כשרה ופופולרית במונטריאול נהרסה כליל בעקבות שריפה קשה שהתרחשה בליל שבת. חקירת המשטרה העלתה חשד כבד להצלתה מכוונת, והחשש בקהילה היהודית המקומית מהסלמה באירועים האנטישמיים ובהתנכלות לעסקים יהודיים הולך וגודל. המשטרה מחפשת אחר חשוד שנראה נמלט מהמקום (יהדות בעולם)
יהודים מרוקאים באמצע האמזונס, תקיעת שופר בג'ונגלים של פפואה גינאה החדשה, והילד בן ה-13 שעלה לבדו מאורוגוואי ונעבד ברומא | משה מנס בשיחה מרתקת עם הרב אליהו בירנבאום – ראש מכון "שטראוס-עמיאל" ומחבר הספר "רב עולמי" – על זהות, התבוללות, והניצוץ היהודי שמסתתר בפינות הנידחות ביותר בתבל (דבר ראשון)
אבל כבד ירד על יהדות פריז לאחר שנודע דבר גניבתם של יותר מעשרה ספרי תורה על ידי שודדים אנונימיים | הגנבים ניצלו פרצה בגג המבנה ופעלו "במקצועיות", לפי התיאור של ראשי הקהילה | המשטרה הצרפתית פתחה בחקירה מואצת, גורמים רשמיים הביעו זעזוע וזעם (בעולם)
1,958 שנים לחורבן הבית, התיישבו משה מנס ואריאל שרפר למשדר מיוחד של 'דבר ראשון' | הרב בן ציון נורדמן על שנאה מוצדקת ועל מלחמת אחים | הרב רמי גליקשטיין על התקיפה האנטישמית | הרב יובל לנגזם על הגירוש מגוש קטיף | וגם, מה עושים בשעות הקשות של הצום? | מגזין חורבן ותקומה (חרדים)
סדרת תקריות מטרידות באזור מונסי: אלמונים שנסעו ברכב חולף השליכו ביצים לעבר הולכי רגל שצעדו ברחובות השכונות החרדיות. כוחות מנתחים תיעודים ממצלמות אבטחה וגובים עדויות במטרה להתחקות אחר הרכב והחשודים (חרדים בעולם)
הנער, שהביע אהדה לארגון הטרור דאעש, אגר כמות גדולה של אמצעים פירוטכניים במטרה להכין מטעני חבלה. המזימה נחשפה לאחר שהנער פוצץ מטען מאולתר שהכין בעצמו בסוף שנת 2025, אירוע שבו נפצע קשה וקטע לעצמו שתי אצבעות, לצד חברו שנפצע. הנער עצור עד תום ההליכים ומועמד לדין בבית המשפט לנוער (בעולם)
ישראל שכרה את שירותיו של יועץ לשעבר לנשיא טראמפ לצורך קמפיין ענק ברשתות החברתיות בארה"ב, כך לפי דיווח המתפרסם ב'טיים' | מהדיווח עולה טענה לפיה ישראל ביקשה מהיועץ הבכיר להוציא ברשתות החברתיות פוסטים נגד מהלכיו של טראמפ מול איראן, היועץ מכחיש (חדשות)