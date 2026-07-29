רמזן קדירוב, שבעבר הגדיר משקאות אנרגיה כ"רעל" ואסר על מכירתם, מוביל כעת את מסע הפרסום של המותג "K-13" של בנו | המשקה החדש, המזוהה עם "ילד הזהב" אדם קדירוב, מסמן את כניסתו של הבן לעולם העסקים תחת חסות שלטונית מלאה (חדשות בעולם)
גורם בכיר באו"ם מזהיר כי איראן עשויה לתקוף מתקני התפלת מים חיוניים ברחבי המזרח התיכון, צעד שעלול להסלים את העימות | האיום מגיע לאחר שטראמפ הזהיר כי וושינגטון תפגע בתשתיות האנרגיה של איראן, אם מיצר הורמוז לא ייפתח בתוך 48 שעות (בעולם)
קובה החלה במאמצים לשחזר את אספקת החשמל לאחר שהרשת שלה קרסה בפעם השנייה בתוך שבוע | שירותי הסלולר והאינטרנט כמעט ולא זמינים ברוב האזורים | נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נקט בצעדים משמעותיים לחסימת הגעת נפט לאי הקריבי (בעולם)
קטאר הודיעה הערב כי היא פועלת לטפל בשריפה שפרצה באזור ראס לפאן, כתוצאה מ"תקיפה איראנית" | ההודעה מגיעה שעות אחרי שדווח כי קטאר מפנה את ראס לפאן, מתקן לייצור גז טבעי נוזלי מהגדולים והחשובים בעולם - בעקבות איומי הנקמה של איראן על התקיפה הישראלית במתקני הגז בשטחה | תיעוד רגע התקיפה (העולם הערבי)
סטארט‑אפ בלגי בשם AiCandy יצר סרטון בן 40 שניות שהפך לוויראלי בכל העולם - ובמרכזו גרסאות מזדקנות וממוחשבות של אילון מאסק, ג’ף בזוס וסם אלטמן, שמציגים מכון כושר עתידני בשם Energym, שבו בני אדם מייצרים חשמל למכונות שהחליפו אותם בעבודה | מאחורי ההומור המריר מסתתרת ביקורת חדה על עידן הבינה המלאכותית והמחיר האנושי של החדשנות (טכנולוגיה)