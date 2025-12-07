ארבעה מפגינים נעצרו בסוף השבוע בבירה לונדון בחשד לגרימת נזק פלילי, זאת לאחר שזרקו קינוחים על חלון הראווה המגן על תכשיטי הכתר הבריטי במצודת לונדון (Tower of London). המשטרה המטרופולינית של לונדון אישרה כי הוזעקה למקום בשבת בבוקר בעקבות דיווח על האירוע, והעצורים נלקחו למעצר | צפו בתיעוד (חדשות)
פעילים ששיתקו את נמל התעופה המבורג ביולי 2023 חויבו לשלם פיצויים בסך כולל של 403,000 אירו לקבוצת לופטהנזה, לחלופין, הם עומדים בפני עונש מאסר של עד שנתיים | הקבוצה נכנסה לשטח שדה התעופה והפסיקה לחלוטין את פעילותה | על פי התביעה, 8,500 נוסעים של חברות התעופה של הקבוצה נפגעו, בסך הכל בוטלו 57 טיסות שהפעילה הקבוצה (תעופה)
כוחות הביטחון עצרו והורידו מהארץ 32 פעילים זרים שהתקהלו בשטח חקלאי | חלקם זוהו עם סממנים של ארגון UAWC. שני פלסטינים נעצרו בחשד לארגון ההפגנה; רשות ההגירה הובילה הליך גירוש מהיר והושלכו נגדם צווי הרחקה ארוכי טווח (בארץ)
פעוט נוסף נפטר ממחלת החצבת אך ההפחדות ממשיכות | אינטרסנטים, הכתות, הנפגעים, אנשי הטבע הקונספירטורים והאנרכיסטיים | נתונים מול מציאות: כמה אנשים מתו לפני שהיה אנטיביוטיקה וחיסונים וכמה כיום | הפרופסור שהוזכר עונה בלייב: לא אמרתי כזה דבר | התיכום של נוכל ההמונים | תחקיר מקיף אל מפיצי ההפחדות והשקרים (בריאות)
לאחר שארגנו בחודשים האחרונים הפגנות אנרכיסטיות ברחבי ישראל ושיבשו את חיי האזרחים בזמן המלחמה, קבוצה הקוראת לעצמה "להחזיר את המנדט לעם", יצאו הבוקר לכבישי ישראל והם מאיטים את התנועה בכבישים | זו רשימת הכבישים והתיעוד (חדשות בארץ)
במשך שעות ארוכות הועמד מסוק ריק במנחת המסוקים בעין כרם בירושלים. בזמן שאנשי היחידה לאבטחת אישים אבטחה את המסוק, המריא ראש הממשלה במסוק אחר ממנחת סודי סמוך לליפתא. משלחת הח"כים לבחריין התעכבה גם היא בעקבות הפקקים שנוצרו ממחאת האנרכיסטים (חדשות)
מארגני מחאות השמאל כבר הכריזו לפני למעלה משבוע כי היום הם צפויים לשבש את הפעילות המשק כמחאה על הרפורמה המשפטית. המשטרה, שאפשרה להם בשעות הבוקר לעשות ככל העולה על רוחם החלה להתעשת. לאחר שהרשת געשה: המכת"זית הגיעה לתל אביב | נתניהו מגבה את בן גביר ותוקף את המוחים (חדשות)