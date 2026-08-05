חילוץ דרמטי של שלושה בחורי ישיבה שנסחפו בלב הכנרת, שעות ספורות לאחר התהפכות הטרקטורון הקטלנית, אסון בו נהרג חתן צעיר – ברקע שורת אסונות קשים שמטלטלים את המגזר, כוחות ההצלה זועקים לשמור על הנחיות ולמנוע את האסון הבא (בארץ)
לב מי לא יחרד למשמע הבשורה הקשה הערב, עם פטירתו הטראגית של בחור הישיבה מאיר שער ז"ל בהתהפכות הרייזר | אך לאסון זווית נוספת - מדובר בחתן טרי, שרק בשבוע שעבר זכה להיכנס בברית האירוסין, מה שרק מכפיל ומעצים את עוצמת הכאב | כחתן לחתן (להבדיל בין חיים לחיים) אני מבין את עוצמת ההתרסקות מה'הייפ' של האירוסין - אל תהומות הכאב (מחשבות)
תלמיד ישיבת פוניבז׳, הבחור מאיר שער, בן 21 מבני ברק, נהרג הערב בהתהפכות רייזר בשטח פתוח סמוך ליישוב נווה ארז ליד מעלה מכמש | שער, שהתארס רק בשבוע שעבר, נהרג בהתהפכות הטרקטורון ומותו נקבע במקום, חברו נפצע במצב קל, ופונה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים (חרדים)
אירוע מזעזע במיוחד התרחש בימים האחרונים בארגנטינה, כאשר מדריך טייס נםרד מתלמידתו במהלך טיסה - וקפץ אל מותו | הרשויות מעריכות כי מדובר באירוע על רקע נפשי ושללו בינתיים חשד לפלילים, גופתו של המורה נמצאה בשדה סמוך (חדשות)
אחד עשר ימים לאחר ששתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו בוונצואלה, ממדי האסון נחשפים במלוא עוצמתם המזעזעת | בזמן שהעולם מביט מהצד, מדינה שלמה נאבקת על חייה תחת טונות של הריסות ומספרי קורבנות שרק הולכים ומטפסים (חדשות בעולם)
ארונות שני הישראלים שנהרגו בהתרסקות המטוס הקל במזרח ארצות הברית הובאו הלילה לישראל. לאחר הליכי השחרור בנתב"ג, יובאו היום דוד רבינוביץ' ויואב בומרינד ז"ל למנוחות. ההרוג השלישי יובא לקבורה בטורונטו, בהתאם לבקשת משפחתו הכואבת (בארץ)
ספורט האקסטרים בברזיל הופך למלכודת מוות: תיעוד מחריד חושף את הרגע שבו קפיצת חבל השתבשה והותירה פצוע קשה תלוי בין שמיים לארץ | האירוע מגיע ימים ספורים לאחר טרגדיה קטלנית נוספת שזעזעה את המדינה (חדשות בעולם)
עם ישראל במיטבו: אלפי תורמים כבר התגייסו והביאו את המגבית לעילוי נשמתו של דניאל קלפהולץ שנפטר בצורה טראגית ל-70% מהיעד • במכתב רוטט וספוג געגועים, פונה אביו של דניאל לציבור הרחב בבקשה למאמץ אחרון: "נותרו כ-30% בלבד כדי להגשים את החלום – להכניס ספר תורה שיהיה הנצחה חיה ונצחית לילד שלנו".