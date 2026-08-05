'כיכר השבת' עם פרק אנשי הים במיזם הלאומי 'פרוייקט 0' • משה מנס יצא אל קו המים לפגוש את המצילים הוותיקים ואת המומחים בחוף • מסקירת הבורות והחול הרטוב בשחר, דרך אשליית "הפינה השקטה" ועד שעת השין שבה חובה לצאת מהמים • "לא מספיק לחשוב שאתה יודע לשחות - צריך לדעת!" • צפו (פרויקט 0)
אתר 'כיכר השבת' מציג את הפרק המעשי הראשון במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס ירד אל ספינת החילוץ של השיטור הימי במחוז מרכז, לשיחה עם המפקדים על הפיזיקה האכזרית של הים • המלכודת השקטה - "זרם הפריצה", הסכנה של מזרני הים ברוח מזרחית, והתחנונים של המפקד לבני הישיבות: "הנחיות הבטיחות נכתבו בדם - אם אין מציל, אל תיגעו במים!" • צפו עכשיו (חרדים)
ביום האבל על חורבן הבית, 'כיכר השבת' משיק את "פרוייקט 0" - המיזם הלאומי לאפס אסונות בבין הזמנים • בשיחה מטלטלת, פוגש משה מנס - שהשתתף כצוללן בחיפושים המורטים - את הרב שלמה שפיגל, ראש הישיבה שאיבד את שני בניו בחוף בנתניה • על שבת הגיהנום, האמונה שלא נשברה, והזעקה הנוקבת להורים ולבחורי הישיבות: "אל תהיו חכמים יותר מחוקי הבטיחות" • צפו (חרדים)
תקרית מזעזעת בעכו: ראש ישיבה הותקף באלימות קשה | בין הזמנים התחיל - ואיתו האסונות: סיקור נרחב | המצוד אחר בחורי הישיבות בבין הזמנים: כינוס חירום בבית ברחוב הרב שר | ראש העיר בישר: ביתר צפויה להכפיל את עצמה בקרוב | סיקור ותיעוד: כינוס הנגידים של ויז'ניץ במושב אורה | לא רק אל-על: גם ארקיע תטיס גופות (מעייריב)
עולם התורה מתאבל על לכתו של ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר זצוק"ל, שבת של אסונות במגזר החרדי, התיעוד של ראש הישיבה שר עם רבה אלתר "פרעה בפיג'מה", החתונה שאיחדה את כל חלקי המגזר הליטאי, דאגה בעולם התורה בעקבות מצבו של הגר"י הלל והברית לנכדם של חברי המועצת (מעייריב)
תשפ"ב הייתה רוויה באסונות קשים מנשוא, בסדרה קשה של פיגועים בריכוזים חרדיים, בפטירת גדולי ישראל ובאירועים דרמטיים שלא יישכחו • ערב ראש השנה, חנני ברייטקופף, עם סקירה מקיפה ומרתקת של כל האירועים (סוף שנה)
אברך אב לשמונה ילדים נהרג בבית שמש, בחור ישיבה בן 21 נהרג בתאונה בשער הגיא, שישה חיילים נפצעו בפיגוע בכביש הבקעה, ארבעה חיילים נפצעו בפיגוע בנבי סאלח ותאונה קשה בשומרון | סיכום של יממה מחרידה ברחבי הארץ • חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ (בארץ)