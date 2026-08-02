אחרי שבסוף השבוע דווח על תינוק בן ארבעה שבועות שנפטר מכשל נשימתי, היום מעדכן משרד הבריאות כי אותו תינוק אכן צרך את מזון התינוקות של נוטרילון שירד מהמדפים בשל חשד לרעלן שנמצא במוצר - אך למרות זאת במשרד מדגישים כי אין קשר בין צריכת המוצר לבין מותו של התינוק (בארץ, בריאות)
במסגרת המהפכה הרפואית של הנגב עם פתיחת מרכז 'אסותא' בבאר שבע: ביקור רב רושם של היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי ומנכ"ל הארגון נחום פראנק במתחם הרפואי הענק שנחנך בנגב | סקירה מקצועית על חדרי הניתוח ומכוני הדימות המתקדמים | שיתוף פעולה אסטרטגי לטובת ציבור החולים והנגשת שירותי רפואה פרטיים וציבוריים ברמה הגבוהה ביותר (בריאות)
סיפור מפתיע: משפחה דתית שנקלעה בעל כורחה להיות בערב שבת בבית החולים, לא ידעה את נפשה מרוב צער, שכן הם לא התארגנו לשבת, אח בית החולים, התנדב להיות ה'גוי של שבת' שלהם, לאחר כמובן שקיבלו אישור מרב | הסיפור המלא (חדשות בריאות)
חסד בישראל בשיתוף המרכזים הרפואיים אסותא מקיימים לראשונה את "רק את - הוועידה הרפואית לנשים בעולם רפואת הנשים" • לאורך כל יום הוועידה ירצו בכירי הרופאים בכל תחומי רפואת הנשים • מטרת הוועידה הינה העלאת מודעות וקידום הבריאות במגוון תחומי רפואת הנשים • מנכ"ל המרכזים הרפואיים אסותא מר גידי לשץ "אנחנו שמחים על ההזדמנות לשיתוף הפעולה עם "חסד בישראל" ליזום מהלך ראשון מסוגו ולארח את הוועידה השנתית העוסקת כולה בתחומי רפואת הנשים במטרה להעלות את המודעות בכל מה שקשור לרפואת הנשים בציבור החרדי" (בריאות)