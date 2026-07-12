שתי משימות חלל מתקדמות סיפקו הצצה חסרת תקדים לשני אסטרואידים שונים תוך ימים ספורים בלבד - אחד מהם נחשב ל"מיני-ירח" של כדור הארץ, והשני מציג מבנה יוצא דופן המזכיר איש שלג | המדענים: זהו צעד משמעותי בדרך להבנת מקורות מערכת השמש ואף להגנה פלנטרית עתידית (בעולם)
ביום שישי ה-13 באפריל 2029, השמיים עומדים להשתנות באירוע של פעם בחיים: אסטרואיד בגודל מגדל אייפל יחלוף קרוב יותר מלווייני התקשורת שלנו | האם אנחנו בסכנה? הכל על המפגש השמימי הנדיר שייראה בעין בלתי מזוינת מעל חצי הכדור המזרחי (חדשות בעולם)
עצם שמיימי בשם 2007 EG עבר במרחק של כ-1.7 מיליון קילומטר בלבד מהפלנטה שלנו - אך בנאס"א מבהירים: אין כל סכנה | השבוע היה פעיל במיוחד במעקב אחר גופים קרובי-ארץ, עם כמה אסטרואידים נוספים שחצו את הסביבה הקרובה (בעולם)
יותר מכל גרם שמים אחר זכה הירח להצית את סקרנותם של בני האדם | גם אחרי שקפצנו לבקר, הירח עדיין מותיר צל ונותר חתום ומסתורי | מי מיפה את הירח, ואלו יהודים נודעים שמם מתנוסס על כמה מן המכתשים הפזורים עליו? | "ירח על מלא" (מגזין כיכר)
פריצת דרך היסטורית במעבדה בבייג’ין: לראשונה גודלו גבישי יהלום משושה באיכות גבוהה ובגודל מאקרוסקופי, חומר נדיר שנתגלה עד כה רק במטאוריטים | הממצאים פותחים את הדלת לדור חדש של חומרים סופר-קשים וליישומים מתקדמים בתעשייה ובאלקטרוניקה (טכנולוגיה)
פסיכולוג מומחה על עשה ולא תעשה והתמודדות נכונה עם בשורות קשות | ראש מחלקת התחקירים בצינור על כתב התביעה של רשות התחרות | דוקטור צחוק על איך צוחקים למרות הקושי | למה ראש עיריית תל אביב מזהיר מפני האייפונים ודוימיו | מניפולציות המחירים (דבר)