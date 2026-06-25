עיניהם של האסטרולוגים ממוקדות בשמיים בדריכות שיא בעודם עוקבים אחר שרשרת האירועים המטלטלת. שעות לפני ליקוי חמה עוצמתי ומלבן הכוכבים שפותח שער נפיץ, כיצד זה ישפיע על המתיחות במזרח התיכון - והאם יש קשר לליקוי הלבנה שיופיע באמצע חודש אלול? (מיסטיקה)
ימים של טלטלה פוליטית וביטחונית ניצבים בפתח, כשמפת השמים מצביעה על נקודת התפתחות ציבורית משמעותית. האם פנינו להסלמה פנימית או לשינוי מפתיע? ניתוח הדרמות הגדולות הממתינות לנו ממש מעבר לפינה, בראי האסטרולוגיה היהודית וההשגחה הפרטית (מיסטיקה)
רצף אירועים קוסמי נדיר ונפיץ בשבוע הקרוב צפוי להקרין על המציאות הביטחונית והמדינית. לצד צמידות מתוחה וזווית הרסנית של כוכב המלחמה, מעבר אסטרטגי של ונוס למזל סרטן המגן עשוי להביא למהפך חיובי ולבשורה מפתיעה עבור ישראל. התחזית (מיסטיקה ואסטרולוגיה)
חשיפת "צופן הכוכבים" שחוזר על עצמו בנקודות הגורליות של המערכה: מהטבח ב-7 באוקטובר ועד מבצעי "שאגת הארי". המעלה ה-27 בגלגל המזלות מתגלה כעת כנקודת הרתיחה הביטחונית של האזור – האם המפה האסטרו-ביטחונית הנוכחית מסמנת פיצוץ חדש או שמא רגיעה מפתיעה לפנינו? (מיסטיקה ואסטרולוגיה)
במשך מאות שנים הוא שכב חבוי מתחת לטקסטים דתיים, מחוק וכמעט בלתי נראה | כעת, בעזרת טכנולוגיית קרני רנטגן ממאיץ חלקיקים, חוקרים הצליחו לשחזר את מפת השמיים האבודה של האסטרונום הגדול בהיסטוריה (חדשות בעולם)
מפת הכוכבים חושפת צבר נדיר המתריע על רבעון ביטחוני מטלטל. על פי התחזית, חודש פברואר מסומן כנקודת שיא של אנרגיה מלחמתית מול איראן, עם מתיחות שתזלוג גם לתוך חודש מרץ. הכל בידי שמיים. (מיסטיקה ואסטרולוגיה)
יותר מכל גרם שמים אחר זכה הירח להצית את סקרנותם של בני האדם | גם אחרי שקפצנו לבקר, הירח עדיין מותיר צל ונותר חתום ומסתורי | מי מיפה את הירח, ואלו יהודים נודעים שמם מתנוסס על כמה מן המכתשים הפזורים עליו? | "ירח על מלא" (מגזין כיכר)
בחור הישיבה שגייס 17 בחורים ל'נצח יהודה' משתף על המשבר | פאנל סוער עם חשיפת התהליכים הפנימיים בגופים המובילים לשינוי | תחזית האימה לשנה הקרובה לפי המקובלים | תיעוד המהפך הטכנולוגי בצה"ל והרחפן המתאבד 'עטלף' שחיסל מאות מחבלים | וגם, החדשות שעשו לנו את השבוע (דבר ראשון)
האסטרולוגית הפופולרית בעלת טור ההורסקופ המיתולוגי של "ידיעות אחרונות", שהפכה לדמות מוכרת מאוד במדינה, נפטרה בליל שבת לצד משפחתה. הותירה אחריה שני ילדים וחמישה נכדים. ההלוויה תיערך הערב מוצאי שבת בהר המנוחות בירושלים (בארץ)
חשיפה: ראש ישיבת לייקווד ומנהיג הפלג נפגשו - מובילים מיזם משותף | אסון בקהילה היהודית באיראן: ארווין נתנאל הוצא היום להורג | לא רק בסמארטפון: הרפורמה החדשה ברב קו | רגע האמת בארה"ב - סיקור מהקהילות החרדיות |האסטרולוגים צופים חודש אלים במיוחד במזרח התיכון (מעייריב)
ההתעלמות בביטאון הספרדי מהמכתב הדרמטי על הגיוס, בקשת המחילה של האדמו"ר בבית הקברות, המינויים החדשים בעירית בני ברק, החזרה של ראש הישיבה למקומו לאחר מחלה ממושכת, הלחן של ראש הישיבה בסיום הזמן ומעמד הסיום בקונקורד (מעייריב)