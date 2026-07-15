בסיס קבע, רחפנים משוכללים ומושבות אנושיות בתוך מכתשים עמוקים מהגרנד קניון; כך מתכננת נאס"א להפוך את הירח לבית החדש של האנושות כבר בעשור הקרוב | הצצה לתוכנית השאפתנית ביותר בהיסטוריה של המין האנושי (חדשות בעולם)
האסטרונאוט ג'רמי הנסן, חבר צוות משימת ארטמיס 2, תועד לאחרונה כשהוא מבצע ניסוי נוזלים יוצא דופן בתנאי מיקרו-כבידה | בסרטון שהתפרסם נראה כדור מים גדול המרחף בחופשיות בחלל התא, כאשר פני השטח של המים פועלים כעדשה המשתקפת את דמותו של הנסן בצורה הפוכה לחלוטין (חדשות)
משימת ארטמיס 2 החזירה בני אדם למסלול סביב הירח לראשונה מאז עידן אפולו, אך לצד ההישג המדעי והלאומי עלתה שאלה מפתיעה: כמה באמת מקבלים אסטרונאוטים שיוצאים למסע מסוכן, היסטורי וחד פעמי כמעט? התשובה, מתברר, רחוקה מאוד מהדמיון הציבורי על בונוסים שמימיים (בעולם)
סרטון חדש משיא המשימה חושף את רגעי פתיחת הצוהר החרוך של קפסולת הארטמיס 2, רגעים ספורים לאחר הנחיתה המושלמת במימי האוקיינוס השקט | התיעוד מציג את ארבעת האסטרונאוטים כשהם מחייכים מתוך המכונה ששרדה מסע של כ-700,000 מייל סביב הירח (חדשות בעולם)
בעוד האנושות חוגגת את שיאי המרחק החדשים של משימת "ארטמיס 2" אל עבר הירח, קשה שלא להיזכר בסיפורו הבלתי יאמן של סרגיי קריקאלוב | האיש שצפה מהחלל בהתפרקות מולדתו, ברית המועצות, והפך בעל כורחו לאזרח האחרון של מעצמה שחדלה להתקיים (מגזין כיכר)
פריצת דרך בחקר החקלאות החללית: מדענים מטקסס הצליחו להנביט ולגדל חומוס בתנאי אדמה המדמה את רגולית הירח, תוך שימוש בדשן אורגני ממוחזר ופטריות סימביוטיות – צעד חשוב בדרך להקמת חוות חקלאיות על הירח (טכנולוגיה)
הפעם האחרונה שבה אדם דרך על פני הירח הייתה ב-14 בדצמבר 1972, במסגרת משימת אפולו 17 | האדם האחרון שעזב את פני השטח היה האסטרונאוט יוג'ין סרנן, מפקד המשימה, שחזר אל רכב הנחיתה לאחר שהות של כ-75 שעות על הירח יחד עם האסטרונאוט הריסון שמיט | מאז סיומה של תוכנית אפולו, לא נחתו בני אדם נוספים על הירח, ומשימת ארטמיס 3 המתוכננת לשנים הקרובות צפויה להיות הראשונה שתחזיר בני אדם אל פני השטח | בינתיים, בחודשים הקרובים צפויה משימת ארטמיס 2 להביא את האדם הכי קרוב שאפשר לירח (מגזין כיכר)
בשבועות האחרונים סוכנות החלל הסינית החזירה בשלום שלושה אסטרונאוטים ששהו שבועות בתחנת החלל, אך הדרך חזרה הייתה רחוקה מ"שגרה"| אז מה הסיבה שמונעת מהאסטרונאוטים לשוב בזמן, ומעמידה סימן שאלה על עתיד החזרות המאוישות (חדשות בעולם)
יותר מכל גרם שמים אחר זכה הירח להצית את סקרנותם של בני האדם | גם אחרי שקפצנו לבקר, הירח עדיין מותיר צל ונותר חתום ומסתורי | מי מיפה את הירח, ואלו יהודים נודעים שמם מתנוסס על כמה מן המכתשים הפזורים עליו? | "ירח על מלא" (מגזין כיכר)