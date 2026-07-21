שיעור הפריון העולמי נחצה בחצי בתוך שישים שנה בלבד, כשמדינות רבות כבר מתקרבות לילד אחד בלבד לאישה | מדוע הירידה הנוכחית מפתיעה אפילו את המומחים, מה הקשר לסמארטפונים ואיזו מדינה "הקדימה את זמנה" ב-15 שנה? (חדשות בעולם)
סופה טרופית שפגעה במספר מדינות בדרום-מזרח אסיה הותירה אחריה הרס אדיר ומאות רבות של הרוגים ונעדרים | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה ההרס הרב שהותירה אחריה הסערה, בעקבות השיטפונות העוצמתיים שסחפו את כל הנקרה בדרכם (חדשות, בעולם)
מתיחות שיא בממשלה: ועדת השרים בראשות עמיחי שיקלי הצביעה פה אחד בעד הדחת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה | שלום באופק? זלנסקי קורא לפגישה עם פוטין – קייב מציעה לחדש את המשא ומתן | תיעוד קשה של דריסה וכמה חשוב לשמור על הילדים רגע לפני בין הזמנים | צפו (היום בכיכר)