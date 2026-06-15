עשרות מפגינים זרמו לתחנת הדלק באופקים וחסמו את הצומת בעקבות מעצרו של האברך אביאל כהן בן 22 בידי המשטרה הצבאית • האב במונולוג קורע לב בזירה: "תלשו אותו מהרכב, אמא שלו עיוורת ואשתו נשארה לבד בלי רישיון" • צפו בתיעוד (חרדים)
בצעד נדיר וחריג, שיגר רבה של העיר העתיקה מכתב חיזוק אישי אל הבחור צבי פרקוביץ מישיבת פוניבז' שנעצר לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס • הרב, שאינו נוהג להתבטא בנושאים ציבוריים, תקף בחריפות את הרדיפה: "אותם הקמים על לומדי התורה – כולם ישא רוח יקח הבל" | המכתב המלא (חרדים)
ממאסר בתוככי הכלא הצבאי – למסע מלכותי ברחובות הצפון | האברך הרב יונתן כהן שוחרר בסוף השבוע לאחר שלושה חודשים מאחורי סורג ובריח | תושבי רכסים וקרית אתא התאחדו למפגן כבוד אדיר לעולם התורה, עם לימוזינות, תזמורות ו"המרכבה" המפורסמת שהציתה את הלבבות | צפו בתיעוד המסכם של חגיגות הניצחון והקידוש השם (חרדים)
ניצחון הרוח על החומר: לאחר 200 יום של מאסר בבידוד – שוחרר ביום ראשון בבוקר האברך ר' אלעזר צדוק קויפמן, שנעצר בהפגנה על קדושת הקברים ביהוד | למרות הניסיון למנוע את קבלת הפנים, המונים קיבלו אותו את פניו במסע ניצחון - כשהוא מלווה בחבריו למאסר - היישר לבתיהם של גדולי וצדיקי ירושלים ובני ברק | צפו בתיעוד ענק משערי הכלא ועד צומת 'כיכר השבת' (חרדים, בארץ)
העיר בני ברק כולה התעוררה אמש בתחילת הלילה לחגיגות שחרורו של אסיר עולם התורה, הבחור יעקב ישראל ברגיל, תלמיד ישיבת 'נחלת שלמה' ששוחרר ממעצר צבאי ונתקבל בשיירה חגיגית ברחובות העיר | צפו בתיעודים ממעמד קבלת הפנים הסוערת (חרדים)
דברי חיזוק מרטיטים שיגר חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', לאסיר 'עטרת שלמה' הנמק על לימודו | בדבריו התבטא הרב לבחור הישיבה: 'אם תלמד שם במצב רוח טוב – מובטחני שתהיה מורה הוראה בישראל' | צפו (חרדים)
האברך הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, ששוחרר מכלא 10 לאחר מאסר של 90 ימים, ערך מסע הודאה בבתי גדולי ישראל שהאצילו עליו מברכותיהם על קידוש ה' שגרם בכל עת שהותו בין חומות הכלא | צפו (חרדים)
לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן, הלך לעולמו בגיל 89 חוסה "פפה" מוחיקה – לוחם גרילה, אסיר פוליטי ונשיא אורוגוואי לשעבר – שנודע ברחבי העולם כאחד המנהיגים הצנועים ומעוררי השראה בדורו, והותיר אחריו מורשת עמוקה של צדק חברתי, פשטות פילוסופית ומנהיגות נטולת יוהרה (בעולם)
אירוע חמור אירע בשבוע החולף ודווח הבוקר (שני) כאשר אסיר מהפזורה הבדואית בנגב המרצה 45 חודשי מאסר בגין שוד, שוחרר בשוגג מבית סוהר בדרום - 11 חודשים לפני המועד | הוא הוחזר לכלא רק אחרי יומיים | משב"ס נמסר כי נציב בתי הסוהר הנחה על מינוי קצין בודק לפרשה (משטרה)
סוד ההצלחה של התוכנית הפופולרית בעולם הישיבות, בראיון חשוף עם המגיש איצלה כץ | הלכה יומית אקטואלית עם הרב יעקב סיני | האם יש אנשים שבאמת אוהבים את החורף | וגם, הניסים של עם ישראל והנס הפרטי של יוסי עבדו שנפצע באורח קשה בתאונה וחזר לחיים בשביל לשמח את כלל ישראל
נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ מתמודד בימים אלו עם מספר רב של אישומים על עשרות עבירות פליליות - שניים מהתיקים מתנהלים בבתי משפט פדרליים | כעת משנבחר באופן רשמי למתמודד מטעם המפלגה הרפובליקנית, זועקת השאלה אם יוכל להתמודד לנשיאות גם במידה ויורשע עוד טרם ה-11 בנובמבר | וגם: הייתכן שיוכל להתמודד - אך ייפסל בעצמו מלהצביע? (בעולם)
אסיר מסוכן שנכלא במדינת פנסילבניה מצא דרך מקורית במיוחד כדי להימלט מהכלא - הדבר תועד במצלמות האבטחה וחרך את הרשת | האסיר, רוצח מסוכן מברזיל במקור - טרם נתפס | "התקנו גדר תיל אבל זה כנראה לא עבד", אמר גורם מטעם בית הכלא (בעולם)