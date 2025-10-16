"אללה אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם" - זאת סיסמתם הרשמית של החות'ים בתימן | ובכל זאת, המערב ממשיך להזרים מיליונים ל"סיוע הומניטרי", כספים שבמקום להגיע לאזרחים הרעבים של תימן, משמנים את מכונת המלחמה של ארגון הטרור התימני | הצצה לחיים בצל ארגון הטרור החות'י (מגזין כיכר)
לצידה של איראן נמצאת מדינת ענק אסלאמית הנחשבת למעצמה גרעינית ויחסיה עם ישראל מעולם לא היו תקינים | למרות ההסתייגות מאיראן, המדינה מסוכסכת עם הודו שנחשבת ידידת ישראל ולמרות שהאינטרס קיים ברקע - הדרך לכינון היחסים עם המדינה ארוכה ומפותלת (מגזין)
טהרן, בירתה של איראן, בערה במשך שניים-עשר ימים תמימים. המתקפה הישראלית הפתאומית על מתקני הגרעין, הצבא והבכירים האיראניים הדהימה את העם האיראני, שהיה משוכנע כי הוא מוגן מאויביו על ידי הרפובליקה האסלאמית של איראן | כל אלו שגינו את המשטר או תמכו בישראל - לא העזו להזדהות בשמם, אך את עדויותיהם הם מסרו לכלי תקשורת בינלאומיים בעילום שם, בתקווה שלא ימצאו את עצמם בכלא אווין - שהופצץ גם הוא באופן סמלי על ידי ישראל | ויש גם את תומכי המשטר, אלו שמאמינים בג׳יהאד שיעי - עד המוות (חדשות)
מתוך חולות המדבר עלה "מוחמד” מצביא
צמא-דם מחצי
האי ערב,
האיש שהותיר אחריו מורשת מפוארת של אכזריות וחרב נקם שהונפה בעיקר נגד יהודים | זהו
סיפורם הטראגי של יהודים בני שבטי קינקאע,
נדיר וקריט'ה,
שנמחקו מעל פני
האדמה על ידי "המשוגע” וחסידיו הנאמנים |
"מחירה של השנאה
העיוורת"
- קווים לדמותה
(מגזין
כיכר)
האסלאם אוסר באופן מוחלט על שתיית משקאות חריפים על פי הקוראן, איסור זה מקבל היום משנה תוקף בדמשק כאשר המורדים תועדו שוברים בקבוקי יין ברחובות העיר העתיקה | ישראל שפירא חוזר אל מעשה דומה שהתרחש בדמשק לפני כ-450 שנה (היסטוריה)
בכל התיעודים מנאומיו של נסראללה, היה חפץ אחד שהופיע שוב ושוב - טבעת יהלום מרשימה | נסראללה לא היה היחיד שענד טבעת; חומייני, ראיסי, חמינאי, סולימני, ועוד שורת בכירים מוכרים ענדו ועונדים טבעת יהלום גדולה | מה מסמלת הטבעת, אלו מסרים נועדה להעביר ומה חשיבותה באסלאם? סקירה מקיפה (העולם הערבי)
בפרשת השבוע משה רבנו מייסר את השבטים: הַאַחֵיכֶם
יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה | הקהילה הדרוזית שנאמנה למדינת ישראל ומוסרת נפש להגן
עליה | מניין צצו הדרוזים והאם הם מאמינים בא-ל אחד? | מצווה להתפלל עליהם להשם
יתברך להקל בדינם - פסקו המרתק של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל אודות חיילים מבני הקהילה הדרוזית (יהדות ואקטואליה)
מי שפועלת כנגד ישראל מתחילת המלחמה,
מהגשת התביעה לביה"ד בהאג ועד ארגון הפגנות בקמפוסים ובערים, היא ברית בין תנועות אסלאמיות דתיות ("ירוקות") ובין תנועות שמאל
אתאיסטיות ("אדומות") | כיצד נוצר החיבור המוזר בין ארגוני שמאל חילוני
קיצוני התומך בזכויות אדם, ליברליזם וחופש דת, לבין האסלאם הפוליטי התומך בדיכוי
נשים, כפייה דתית, וזהות דתית קיצונית? (בעולם)
לפני עשרות שנים, קבלן יהודי בשם שבתאי, תרם חמישים לירות לבניית מסגד ב'בית לאהיה' | מאות שנים קודם לכן נבנה מסגד מוסלמי בטבריה במימון יהוד | ישראל שפירא בעקבות היחס היהודי לאסלאם והפוסק הליטאי ירושלמי שהיה מחבב את המוזיקה הערבית (היסטוריה)
היכרות תמימה במרכול השכונתי, הידרדרה במהירות לקשר עם מוסלמי ואפילו לימודי אסלאם רציניים • על אף שברון הלב של ההורים, גורמי המקצוע של 'יד לאחים' לא אמרו נואש, ודחקו בהם: הרעיפו אהבה על בתכם • זה נגמר בתפנית דרמטית (מעניין)