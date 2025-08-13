מיד עם צאת הפסח, צרכני המהדרין נוהגים להסתער על המדפים בחיפוש אחר מוצרים ש"יוצרו ונטחנו לאחר הפסח", תוך פענוח מסובך של מספרי אצוות. השנה, מהלך לוגיסטי-הלכתי ייחודי המבוסס על מבנה הבעלות של החברה, צפוי לשנות את חוקי המשחק (צרכנות, חרדים)
במסגרת תוכנית "דבר ראשון", יוסי עבדו יצא לבדוק מה עומד מאחורי האריזה החדשה והענקית של ה"מנה חמה" מבית אוסם, והאם ההבדל שווה את המחיר | וגם: למה משה מנס לא אוכל מנות חמות, ומי הוא זה שיצא שבע ממבחן הטעימות באולפן? | צפו בתחקיר המלא (דבר ראשון)
"מהדורת טעמי עולם" האהובה על קהל הצרכנים הישראלי חוזרת למדפים עם שני טעמים מנצחים, הטעמים המרגשים הפעם מגיעים מאיטליה עם שתי מנות מוכרות ואהובות על ידי הישראלים: מנה חמה רוזה ומנה חמה אלפרדו (חדשות האוכל)
בחצות הלילה התייקר מחיר החלב באופן רשמי ומחירו של קרטון חלב עומד על 6.81 ש"ח | גם מוצרי המזון לתינוקות יתייקרו החל מהיום | חברות אסם ושטראוס מעלות מחירים | מחירו של הדלק התייקר הלילה בחצות ב-4 אג' לליטר | היוקר מאמיר (כלכלה, בארץ)
שיתוף הפעולה הראשון בין מותג הקפה הנמס המוביל 'נסקפה טייסטרס צ'ויס' לרשת חנויות השעונים והתכשיטים 'אימפרס', הפך לשיחת העיר והביא אלפי משתתפים לשבת רגע, ללגום מספל נסקפה טייסטרס צ'ויס מענג ומשובח, לנסות את כוחם ולהשתתף בתחרות נושאת פרסים שווים במיוחד (מבצע)
שיתוף הפעולה הראשון בין מותג הקפה הנמס המוביל 'נסקפה טייסטרס צ'ויס' לרשת חנויות השעונים והתכשיטים 'אימפרס', הפך לשיחת העיר והביא אלפי משתתפים לשבת רגע, ללגום מספל נסקפה טייסטרס צ'ויס מענג ומשובח, לנסות את כוחם ולהשתתף בתחרות נושאת פרסים שווים במיוחד (צרכנות)