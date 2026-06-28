כוחות הביטחון לא האמינו למראה עיניהם כשהבינו מה מתרחש ממש מתחת לרגליהם במהלך פעילות מבצעית שגרתית | מבצע לילי נרחב חשף תשתית מסתורית ששימשה למטרה בלתי צפויה, והותירה את הרשויות בכוננות שיא (חדשות בעולם)
הדרמה המשפטית שריתקה את אוסטרליה הגיעה השבוע לשיא דרמטי עם מעצרו של בן רוברטס-סמית' בנמל התעופה של סידני | לאחר שנים של הכחשות וקרבות משפטיים, מי שנחשב בעבר לגיבור לאומי מואשם כעת בחמישה סעיפי רצח של אזרחים חסרי הגנה באפגניסטן (חדשות בעולם)
לאחר עשורים של בדידות מזהרת בקאבול תחת שלטון הטאליבן האכזרי, חגג היהודי האחרון מאפגניסטן, זבולון סימן טוב את ליל הסדר הראשון כבן חורין באשדוד • רגע לפני כניסת החג, הפתיע אותו יו"ר המועצה הדתית עם מצות יד וארוחות חג חמות • בחדרו תלויים זה לצד זה דגל ישראל ודגל אפגניסטן • צפו בתיעוד (חרדים)
עליית מדרגה מסוכנת: ממשל טראמפ הגדיר רשמית את אפגניסטן כ"מדינת כליאות שווא" – סיווג קיצוני שניתן לאיראן יממה בלבד לפני פתיחת המבצע הצבאי נגדה. בוושינגטון דורשים שחרור מיידי של בני הערובה האמריקנים ומזהירים: "הטאליבן ישלם מחיר כבד" (בעולם)
מעליונות טכנולוגית בקוריאה ובווייטנאם ועד לתלות בקבלני משנה באפגניסטן, ארה"ב נכשלה לעיתים בהבנת רוח האויב. כעת, כשה-CIA מחמש כורדים מול איראן, הבית הלבן מהמר על "פירעון שטרות" היסטורי כדי למנוע שפיכות דמם של חיילים אמריקאים וקריסת מורל דמוקרטי | האם ארה"ב תמיד ניצחה במלחמות אותן הובילה? ומה ההתרחשויות שעשויות להוביל את הנשיא טראמפ לעצור את המלחמה? (מגזין)
לאחר מתקפות הדדיות לאורך הגבול ותקיפות עומק בערים מרכזיות באפגניסטן, הודיע שר ההגנה הפקיסטני כי “הסבלנות נגמרה”; דיווחים על עשרות הרוגים משני הצדדים, נתונים סותרים לגבי היקף האבדות והישגי הלחימה (בעולם)
מתקפה פקיסטנית קטלנית על מחנות טרור הותירה אחריה עשרות הרוגים והביאה את המתיחות האזורית לנקודת רתיחה מסוכנת | בעוד איסלאמבאד מציגה 'ראיות חותכות' לטרור חוצה גבולות, קאבול נשבעת לנקום ומקרבת את שתי השכנות אל עבר עימות חזיתי חסר תקדים (העולם הערבי)
ממעצר מדורו בשידור חי ועד לכתובות הגרפיטי בטהרן: המהלך המהיר של טראמפ שמטלטל את העולם ומעורר תקוות וחששות | אבל האם "עריפת ראש" המשטר היא אכן בשורה של חופש, או מלכודת מסוכנת שתוליד רק כאוס ופיצוץ עולמי? | הניסיון המר של ארה"ב (חדשות בעולם)
אדם שהורשע ברצח 13 בני משפחה – ובהם תשעה ילדים – הוצא להורג לעיני קהל שהוערך בכ־80 אלף איש | את הירי ביצע נער בן 13, שאיבד את בני משפחתו באותו אירוע רצח | הנער התבקש להכריע אם להעניק חנינה לרוצח, ולאחר שסירב – ירה במורשע (בעולם)
עשור וחצי לאחר חיסולו, בכיר ב-CIA סיפר כי מייסד אל-קאעידה, אוסאמה בן לאדן, שהיה הטרוריסט המבוקש ביותר בארצות הברית לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר, נמלט מאפגניסטן כשהוא מחופש לאישה | הבכיר הוסיף וחשף כי לקח להם זמן להבין שהמתורגמן שעבד בפיקוד המרכז היה פעיל אל-קאעידה (העולם הערבי)
פקיסטן ואפגניסטן השכנות הידרדרו לעימות צבאי חריף בגבול, לאחר תקיפות אוויריות פקיסטניות בעומק אפגניסטן בתגובה למתקפות הטאליבן |עשרות אזרחים באפגניסטן נהרגו ומאות נפצעו בחילופי המהלומות | אחר הצהריים משרד החוץ של פקיסטן הודיע על הפסקת אש שהחלה היום ותמשך יומיים, בממשלת הטאליבן של אפגניסטן אישרו את הדבר (העולם הערבי)
אזרח ארה"ב אמיר אמירי, שהוחזק בשבי הטליבאן באפגניסטן, שוחרר לחופשי באמצעות תיווך קטארי | אדם בוהלר, שליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ביקר באפגניסטן | קטאר גם סייעה לשחרר בני זוג בריטיים, שנכלאו באפגניסטן למשך שמונה חודשים והחודש שוחררו מהכלא בקאבול (בעולם)