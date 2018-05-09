מאחורי ירושת מדען-על שעמדה על מאות מיליונים, התנהל קרב יצרי פרוע: האפוטרופוס דרש מעל 14.5 מיליון שקל בטענה לחיסכון דמיוני של חצי מיליארד. השופטת גלי רון ניפצה את הנוסחה המופרכת וחתכה את הצ'ק המנופח אל סכום חריג של 745 אלף שקל בלבד (חוק ומשפט)
דאג לדודתו או לרכושה? אחיינה של קשישה ערירית ביקש למנות אותו כאפוטרופוס במקום שכניה הוותיקים, בטענה שהוא בן משפחתה היחיד. בית המשפט דחה לפני כשבועיים את בקשתו, לאחר שהוכח שלא שמר עמה על קשר ובמשך שנים אפילו לא התעניין בשלומה (משפט)
מותה של אם לאדם עם פיגור שכלי הביא למריבה על רכושה. כל צד אחז בצוואה לטובתו – מצד אחד אחיינה, שהספיק כבר להעביר את ביתה על שמו, ומצד שני העמותה האחראית על הבן. בימ"ש למשפחה בנצרת הכריע לאחרונה לטובת העמותה (משפט)
אחייניתו של בן ה-83 שימשה כאפוטרופוס שלו בחמש השנים האחרונות אך לפני כחודשיים ביקשה להתפטר לאחר שאחיה האשים אותה בניסיון להשתלט על נכסיו. ביהמ"ש קבע מנגנון אפוטרופסות ייחודי המאפשר לקשיש קשר עם אחייניו מצד אחד ומגן עליו מפניהם מצד שני (משפט)