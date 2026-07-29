תיעוד בלעדי של אחד מבכירי המערכת כאן שמסתובב עם קפטן מרוקאי | יוסי עבדו בראיון מיוחד בדרך לחתונת אחיו| דרמטי: נער בן 16 שמציל חיים של ילד בלב ים | תופעת הטרמפיסטים: הדפיקות על השמשות, "טרמפ לחץ" והסכנות בכבישים | למה הראיונות בתקשורת הכללית עושים לנו נזק עצום | הרופא היהודי שרצח מטופלת (דבר ראשון)
ענקית התקשורת סלקום תבעה אישה עם מוגבלות שכלית בגין חוב של 26,300 ש"ח על ציוד יקר שלא רכשה. התביעה נמחקה לאחר שהתברר כי פרטיה האישיים נוצלו לרכישות ללא ידיעתה – סלקום אולצה לסגור את תיק ההוצאה לפועל (חוק ומשפט)
הוועדה לפניות הציבור דנה בהחלטת עיריית הרצליה להפעיל את החוף הנפרד במשך שלושה חודשים בלבד, בעוד יתר חופי העיר פתוחים כחצי שנה • משרד הפנים: הרצליה היא היחידה שבה קיים פער בין תקופת פעילות החוף הנפרד לשאר החופים • העירייה: ״לא קיים ביקוש משמעותי״ (בארץ)
סערה סביב חוק יסוד לימוד תורה: חה"כ משה גפני זעם על האופוזיציה וקבע: "החיים שלנו בזבל". בשיא הדרמה, יו"ר דגל התורה עקץ בחריפות את מצביעי ש"ס ואמר: "אני לא שואל למה הם לא שולחים את הילדים שלהם למוסדות שפתחו" (חרדים)
מאות תלמידות והורים יצאו הבוקר לרחובות במחאה על התעקשות העירייה להנציח את הפיצול בין סניפי בית הספר, המאלץ בנות לנדוד בין שכונות ומבנים מרוחקים | בוועד ההורים מבהירים כי לא יעצרו כאן: "דרשנו פתרון קבע מאוחד, לא נסכים להפקרת הבנות למען אינטרסים פוליטיים" - כל הפרטים על הפרשייה שמסעירה את שכונת גילה ותגובת העירייה (חדשות בארץ)
דרמה משפטית נוספת סביב תקציבי המוסדות התורניים • השופטת רות רונן דחתה את בקשת 'איגוד מנהלי הישיבות' לשמירת המצב הקיים בעתירה שהגישה תנועת 'ישראל חופשית' • המשמעות: אור ירוק לייעוץ המשפטי ולרשות המיסים להמשך הלחץ הכלכלי ועצירת ההטבות למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס (בארץ)
שורת חברי כנסת מהליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית הצטרפו לבקשה לדיון מהיר בוועדת הפנים שיוצא נגד ההחלטה של רשות מקרקעי ישראל להפסיק לשווק דירות בהנחה לעריקים מתוך טענה שעריקים חילונים ממשיכים לקבל זכאות להגרלת מחיר למשתכן (פוליטי)
xAI של אילון מאסק מתכוננת להשיק את Grok באפל CarPlay ולהצטרף ל-ChatGPT ול-Perplexity - אך תחת מגבלות מחמירות של אפל | המהלך מסמן התרחבות אסטרטגית מעבר לטסלה ומחזק את התחרות על תשומת לב הנהגים (טכנולוגיה)
בעקבות הפרסום ב'כיכר', ועדת הפניות הציבור תתכנס לדיון דחוף על מכרז פוד-טראקים בהרצליה המחייב פעילות בשבת • ארגון בצלמו: 'לא ייתכן שמי שרוצה לשמור שבת לא יוכל לפרנס משפחתו' | העירייה מתעקשת להמשיך במכרז חרף הביקורת (חרדים)
ראש עיריית סן פרנסיסקו, הדמוקרט דניאל לורי, חתם על תקנה עירונית שעשויה בעתיד לאפשר תשלום של עד חמישה מיליון דולר לכל תושב שחור זכאי בעיר | התשלום יוצא הדופן יגיע על פי התקנה כפיצוי על אפליה היסטורית נגד הקהילה השחורה (בעולם)
יהודי שומר מצוות שניסה להתקבל לעבודה כמנהל בחנות צמיגים נדחה בגלל שהודיע על רצונו שלא לעבוד בימי שישי בלילה וביום שבת קודש | החברה הודיעה לו כי הוא אינו מתאים לעבודה לאור דרישותיו | המועמד הגיש תביעה לגוף האחראי על מניעת אפליה - וזכה בפיצוי של 300,000 דולרים (חדשות)
מחקרים חדשים מצביעים על קיומה של אפליה מגדרית ואתנית באלגוריתמים רפואיים מבוססי AI, המתפשטים במהירות ברחבי העולם | חברות הטכנולוגיה מגיבות, הרגולטורים מנהלים דיונים סוערים, והמומחים מזהירים: "הסכנה - שחזור והחרפת אי-שוויון עתיק" (טכנולוגיה)
בחור הישיבה שגייס 17 בחורים ל'נצח יהודה' משתף על המשבר | פאנל סוער עם חשיפת התהליכים הפנימיים בגופים המובילים לשינוי | תחזית האימה לשנה הקרובה לפי המקובלים | תיעוד המהפך הטכנולוגי בצה"ל והרחפן המתאבד 'עטלף' שחיסל מאות מחבלים | וגם, החדשות שעשו לנו את השבוע (דבר ראשון)
יממה אחרי ירושלים - הסמינרים בבית שמש חוזרים לפעילות מלאה: כל הפרטים על מתווה הגר"מ גולדשטיין | בכיר בחסידות גור על מצבו של האדמו"ר: "אל תאמינו לשמועות" | רבה של אומן פגש את בכירי המשטרה והתריע בחסידים: לא להכניס סמים לאוקראינה - גם לא חומר רפואי | האדמו"ר מבוהוש הגיע להתברך מהגר"מ שטרנבוך והופתע: נוסח הברכה היה חריג | סערת הגלידות: המשטרה עצרה את הערבי שהתרברב בכך שיורק לתוך המכלים (מעייריב)
על פי נתונים מדהימים שהגיעו לידי 'כיכר השבת', מתברר שהחרדי הספרדי הופך למועמד המועדף על המעסיקים בראיונות עבודה | מה הסוד הספרדי? איך האופי החברה והמשפחה פותחים בפניו דלתות, ומדוע דווקא המאפיינים העדתיים מעניקים לו יתרון מוכח במסלול ההצלחה הגלוי? כל התשובות והנתונים המפתיעים (חדשות חרדים)
גם השנה, כבכל שנה, מאות בנות ספרדיות נותרו ללא סמינר למרות תעודות מצוינות בשל המכסות של מנהלי הסמינרים, אמירה של גפני הקפיצה את הנהגת ש"ס אך איך מתנהלים בכירי המפלגה הספרדית והאם הם הבעיה שלא קמו סמינרים טובים לבנות עדות המזרח | וגם: הניסיון להגיע לתקנות שעת חירום בסוגיית חוק הגיוס, האם יש סיכוי למהלך או שמא מדובר בעוד תרגיל של רה"מ נתניהו בניסיון להגיע לסוף הקדנציה | והשבוע בפאנל: חנני ברייטקופף, צורי קריספל, הרב אברהם ובר ואבי גרינצייג (אולפן)