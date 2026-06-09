דרמה פוליטית בכנסת סביב הרפורמה של השר קרעי להקמת אפליקציית סטרימינג חינמית במימון המדינה, שתרכז את כל ערוצי הטלוויזיה ישירות למכשירים הסלולריים ולמסכים החכמים. ועדת הרבנים למען השבת חושפת 4 "מוקשים" חמורים של חילול שבת ממוסד ביוזמה ממשלתית, ומחנכים ספרדים מזהירים מפני "פרצה נוראה" ואסון רוחני שיפגע בבחורי הישיבות. כל הפרטים (חרדים)
מלחמה בניצול הציני של תגי הנכה: משרד התחבורה השיק את אפליקציית "חניתי" שתמנע חנייה כפולה לשני רכבים במקביל. על רקע זינוק ל-450 אלף תגים, הפיילוט יוצא לדרך בירושלים ובתל אביב בדרך לרפורמה הממשלתית (בארץ)
אחרי שנתיים של בדיקות ביטחוניות ומאבקים משפטיים, ממשלת קנדה הודיעה כי טיקטוק תוכל להמשיך לפעול במדינה, בכפוף לקיום מנגנוני פיקוח חדשים, שמיישרים קו עם נהלי האיחוד האירופי | הדרישות החדשות כוללות הגנות מחמירות על פרטיות משתמשים וצעדים מחמירים להגנה על קטינים (טכנולוגיה)
לאחר חודשים של ביקורת וחקירות אנטי־מונופול באיחוד האירופי ובברזיל, קיבלה מטא החלטה חריגה: לאפשר לחברות בינה מלאכותית מתחרות לשלב את הצ’אטבוטים שלהן בווטסאפ | הצעד, שנכפה מתחת לחץ רגולטורי, עשוי לשנות את מאזן הכוחות בשוק הגלובלי של יישומוני המסרים | עם זאת, למהלך יהיה מחיר לא מבוטל - גם עבור החברות וגם עבור מטא עצמה (טכנולוגיה)
שירות הסטרימינג הגדול בעולם מתכונן להשיק בימים הקרובים את Wrapped 2025, הגרסה השנתית שמסכמת למאות מיליוני משתמשים את הרגלי ההאזנה שלהם - אך השנה המותג מגיע פצוע, לאחר שהמהדורה הקודמת ספגה מתקפה חריפה על שילוב אינטנסיבי של בינה מלאכותית שהוביל לשגיאות רבות | כעת ב-2025, החברה מבטיחה לספק חוויית סיכום שנה אמינה יותר (טכנולוגיה)
זעם רב בקרב טייסי ענקית התעופה האמריקנית דלתא איירליינס, לאחר שהתברר להם כי החברה מחזיקה בגישה חופשית אל המידע בטלפון שלהם וכי למעשה היא עוקבת אחריהם לצד איסוף המידע מתוך הטלפון | זה מה שהתגלה בחקירת צורת הריגול (תעופה)
חברת הסטרימינג המובילה בעולם משנה כיוון - מהתמקדות בהרחבת מאגר המשתמשים אל שיפור הרווחיות באמצעות מהלך גלובלי של עדכון מחירים | במקביל להשקת שירותים חדשים והשקעה בתוכן מקורי, ספוטיפיי בוחנת מחדש את גבולות הגמישות של צרכניה, ומציגה מודל תמחור מדורג שמנסה לאזן בין נאמנות הקהל לצורך העסקי בהגדלת ההכנסות (טכנולוגיה)
לפי גורמים רשמיים במדינה, רוסיה צפוייה לחסום לשימוש את אפליקציית המסרים הפופולרית ובמקומה להשיק אפליקציה אחרת בשם MAX | המהלך הוא חלק ממדיניות הממשלה לנתק כל תלות בשרותים דיגיטלים ממדינות זרות | הצעד עשוי להכינס לתוקפו עד לסוף שנת 2025 (טכנולוגיה)
דליפת ענק בענן אמזון: נתונים רגישים של יותר מ-800 אלף בעלי רכב נחשפו ללא הגנה • תיעוד מלא של מסלולי נסיעה, מיקומי חניה ופרטים אישיים • ראשת עיר גרמניה שנפגעה: "זה בלתי נתפס" • החברה: הפרצה נסגרה, אין עדות לשימוש לרעה במידע (רכב)
רבנים, עורכי דין ומומחים מתאגדים למאבק נגד ההונאות הרבות שפוגעות בציבור החרדי | לרגל הקמת "הפורום להגנת הצרכן החרדי", הגאון רבי צבי ברוורמן, ראש בי"ד ביתר, שידיו רב לו בנושא, בשיחה מעמיקה על היקף הנעקצים הבלתי נתפס במגזר ודרכי ההתמודדות | "אנשים נוכלים, גונבים וגוזלים לציבור החרדי כל שנה קרוב למיליארד שקל" • השיחה המלאה (חרדים)