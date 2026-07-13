כיכר השבת

עוד כתבות על אפליקציות:

 המהפכה השקופה

||
7

משיבה מלחמה

||
1

באירוע חגיגי

||
9

מיליארדים בודדים

|

בצעד לפני החקירה הרשמית

|

ש

עכשיו אצלכם

אסף מגידו|מקודם

בין גמרא לאלגוריתם

||
2

פדיחת אבטחה בשוודיה

|

סגר דיגיטלי

||
1

באפליקציות החברתיות 

||
1

ריגול מתוחכם

|

שידרוגים לכל הדגמים

||
3

קחו את הזמן  

|

משדרגים את הנסיעה

||
2

|

"כיכר הייטק"

|
||
5

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר