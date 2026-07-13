מהלך אסטרטגי של ענקית הטכנולוגיה: אחרי השקות מתחרות מצד OpenAI ו-Anthropic, גוגל משיקה גרסת ניסיון לאפליקציה ייעודית למחשבי מק, שתאפשר גישה ישירה ליכולות הבינה המלאות של Gemini, כולל אינטגרציה עם יישומי מערכת וניתוח מסכים בזמן אמת (טכנולוגיה)
איש התקשורת והבעלים של רשת 'הפרגוד' השיק אפליקציה חדשה במלון ירמיהו 33 בירושלים | באירוע החגיגי השתתפו בכירי עולם התקשורת, לצד חבר הכנסת מקלב, שרים בכירים, חברי כנסת, יועצי תקשורת ואישי ציבור רבים | האפליקציה החדשה להפרגוד היא תוכן וידיאו ייעודי לדתיים וחרדים (חדשות ברנז'ה)
הוועדה האירופית דורשת מאפל, גוגל, סנאפצ'אט ויוטיוב לספק תשובות מפורטות בנוגע לאמצעים שהם נוקטים נגד חשיפת ילדים לתוכן מזיק ולהורדת אפליקציות מסוכנות | המדינות החברות דנות בהטלת מגבלות גיל לשימוש ברשתות החברתיות, בהשראת החקיקה האוסטרלית, כאשר גם צרפת וספרד תומכות בצעדים מחמירים (טכנולוגיה)
טכנולוגיה ישראלית חדשנית משנה את פני התחבורה הציבורית במדינה עם אפליקציית EGG (אֶג) - מערכת תשלום וניווט מתקדמת המיועדת במיוחד לציבור שומרי המצוות | המוצר הדיגיטלי, שקיבל אישור מלא מחברות הסינון המובילות, מאפשר לנוסעים לוותר לחלוטין על כרטיס הרב-קו הפיזי ולנהל את הנסיעות שלהם דרך מסך הטלפון הנייד בלבד, תוך הבטחת חוויה נקייה מפרסומות ותוכן לא רצוי
הבינה המלאכותית משנה בקצב מסחרר את עולם הרפואה, היצירה והחינוך – ומציבה את האנושות בפני אתגר חדש: כיצד לשמור על חשיבה עצמאית בעידן שבו האלגוריתם מכתיב את המציאות? בעוד רבים נכנעים לקלות השימוש במכונה, הציבור החרדי מציג מודל שונה, שבו לימוד בחברותא ועומק רעיוני מעניקים חוסן ייחודי (מגזין)
שומרי
ראש שבדים חשפו בטעות מיקומי מנהיגים
ומשפחת המלוכה באמצעות אפליקציית כושר
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בעבר,
אותה אפליקציה חשפה
מיקומי צבא ארה"ב
באזורי לחימה שימשה למעקב אחר צוללות גרעיניות
צרפתיות ואפילו אחר תנועת צה"ל
(מעניין)
בעקבות המתיחות ביטחונית חסרת התקדים, הרשויות בטהראן מטילות מגבלות חמורות על השימוש באפליקציות ומכשירים דיגיטליים, מזהירות מפני ריגול ישראלי וקוראות לאזרחים להסיר את WhatsApp | ההגבלות מחזירות את איראן לעידן של אינטרנט מקומי ומבוקר, ומשנות את אורח חייהם של מליונים מתושבי איראן (בעולם)
לטענת גורמי ביטחון, באיראן ממשיכים לעשות הכול בכדי להגביר את אמצעי הריגול בישראל |הפעילות האיראנית, מביאה למספר הזוי של פניות עם שימוש באתרים ובאפלקציות ייעודיות לבני נוער, כדי לפתות צעירים למשימות - עם כסף קל (חדשות)
הסינים הקימו עגורנים שיכולים לשמש כמגדלי ריגול סמוך לבסיסי חיל הים בישראל | האם נתינת הזכיינות לחברת שנגחאי שבבעלות הממשל הסיני תשמש אותם כחלק מתוכנית 'החגורה והדרך'? | מה דורש הממשל הדיקטטורי מכל חברה ואיך המכשירים והאפליקציות הסיניות אוספות את המידע שלכם? | ריאיון (דבר ראשון)
העדכון המקיף, שסומן כגרסה 2024.44.25, מביא עימו שורה ארוכה של חידושים שהיו ברשימות המשאלות של הנהגים - החל מיכולת לשמור סרטוני מצלמות ישירות לטלפון, דרך תכונות ניווט מתקדמות הכוללות תצוגת מזג אוויר ומשקעים בזמן אמת, ועד שליטה מלאה ברכב באמצעות שעון Apple Watch | גם הסייברטראק זוכה לתשומת לב מיוחדת עם אפשרויות התאמה אישית מתקדמות וממשק משתמש ייחודי (רכב)
אפליקציה חדשה בשם "שעון
המוות" (Death
Clock) מנסה לחזות את תאריך המוות של המשתמשים
באמצעות בינה מלאכותית | האפליקציה שפותחה על ידי ברנט פרנסון, מציעה למשתמשים גם
המלצות לשיפור אורח החיים | האם מדובר בכלי מדויק או בסתם גימיק? (חדשות טכנולוגיה)
המאפיין הטכנולוגי באפליקציית הניווט הפופולרית וויז יעבור לאפליקצית הניווט המתחרה גוגל מאפס | מדובר בפיצ'ר משמעותי באמצעותו הנוסעים יכולים לדווח על אירועי הדרך כמו משטרה או תאונה | ההבדלים בין שני היישומונים מצטמצמים ופיצ'רים נוספים מעניינים צפויים להצטרף לוייז והתחרות בין שתי האפליקציות רק תגבר עד המיזוג ביניהן (טכנולוגיה)
הרשות להגנת הפרטיות, שטענה בדיון הכנסת כי לא הכירה את אפליקציות התשלום בתחבורה הציבורית, דווקא מלווה אותן כבר חצי שנה ואישרה את מאגרי המידע שלהן. גם בדואר הביעו התנגדות, ושכחו להזכיר הכנסה של 20 מיליון שקל משירות רב קו המתחרה (דיגיטל)