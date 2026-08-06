במבצע מורכב הועברו שניים מתוך 6 גורי האריות שנמצאו בשנה שעברה במסגרת המאבק בסחר לא חוקי בחיות בר למקלט לחתולים גדולים בדרום אפריקה | האריות, שני זכרים בשם "בן צור" ו"אורי", שהו עד כה בחי פארק מוצקין וכעת יוכלו לחיות את חייהם ברווחה במתחם גדול במקלט (בארץ)
מניין המתים מהתפרצות זן האבולה הנדיר בונדיבוגיו במזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-131 בני אדם, לאחר שרשויות הבריאות המקומיות דיווחו על 26 מקרי מוות חשודים נוספים בתוך יממה אחת | במקביל, אמריקני ראשון נמצא חיובי לנגיף (חדשות)
פיקוד אפריקה של צבא ארה"ב הודיע כי שני חיילים שהשתתפו במבצע 'אריה אפריקני' מוכרזים כנעדרים |מדובר במבצע בו נוטלים חלק כ-5,000 חיילים מכל העולם, כאמור, שני חיילים אמריקנים ככל הנראה נספו בתרגילים (בעולם)
צבא ארצות הברית והמדינות השותפות השיקו את "אפריקן ליון 26", התרגיל הצבאי הגדול באזור. התמרון כולל אלפי לוחמים ובוחן טכנולוגיות הגנה חדישות ומערכות בינה מלאכותית אל מול איומים רב-זירתיים במרחבי הסייבר והחלל | מסר הרתעה לארגוני הטרור ביבשת (בעולם)
סיפורו המדהים של קופי אופה, שהכריז על עצמו כמלך "ממלכת קובאלה" וניהל מאבק משפטי מול הרשויות הסקוטיות על קרקעות ביערות ג'דבורג מגיע לסיומו | מטענות על אדמות גנובות מלפני 400 שנה ועד לגירוש הסופי בחזרה לגאנה (חדשות בעולם)
מתקפה מתואמת וחסרת תקדים של כוחות ג'יהאדיסטים ומורדים שוטפת את מאלי, מותירה אחריה ערים כבושות וחיסול של האיש החזק במערכת הביטחון | המדינה המערב-אפריקאית ניצבת בפני רעידת אדמה פוליטית וביטחונית המאיימת להפיל את שלטון החונטה הצבאית (חדשות בעולם)
סכסוך משפחתי על גישה לנקודת מים במזרח צ'אד הידרדר למרחץ דמים קטלני שגבה את חייהם של עשרות בני אדם | כוחות צבא נשלחו לאזור וואדי פירה בניסיון להשיב את הסדר לאחר הטרגדיה המזעזעת שזעזעה את המדינה (חדשות בעולם)