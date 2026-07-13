יש עוגות שמנסות להרשים עם קומות, קרמים וקישוטים. ויש את העוגה הזאת - בחושה, רכה, מלאה בפרוסות אפרסק עסיסיות, ונראית כאילו מישהו עמד עליה הרבה יותר זמן ממה שבאמת צריך.
הסוד שלה פשוט: לא מקציפים, לא מפרידים ביצים ולא פותחים מיקסר. מערבבים בקערה, מסדרים שכבת אפרסקים באמצע, עוד שכבה יפה מלמעלה - והאפרסקים כבר עושים את כל העבודה (אוכל ומתכונים)
אפרסק הוא אחד הפירות האהובים - בפרט כשהוא חזק ויפה, אך מה קרה כשמומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן בדק אתא חד האפרסקים היפים? הוא גילה בפנים ערימה של זחלים. נורא. | צפו בסרטון ולמדו איך להיזהר מזחלים באפרסק שלכם ואיך תבדקו שהוא באמת נקי (חרדים)
זו עונת האפרסקים, מה שאומר שאנחנו בעצם חושקים בפאי 24-7. אבל עצם המחשבה על כל הלישה והגלגול והחיתוך והאפייה גורם לנו לרצות לוותר על הרעיון ולהסתפק בגלידה במקום. חדשות טובות: בזכות קובלר האפרסקים הזה שהוא בעצם קינוח פופולרי במטבח הבריטי והאמריקאי כאחד, המורכב משתי שכבות - פירות ובצק, אתם יכולים לספק את התשוקה שלכם תוך פחות משעה ולמזלכם, הוא הולך ממש, אבל ממש טוב, עם גלידה (מתכונים, אוכל)