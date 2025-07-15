 דלג לתוכן הראשי

עוד כתבות על אפרת:

צִיּוֹן בְּמַר תִּבְכֶּה

||
2

שילב קנאות לצד קירוב לבבות

||
11
ש

"אפרת" - הבחירה בחיים

כיכר בשיתוף אפרת|מקודם

חג האמונה | צפו

||
5

זכויות שלא נגמרות • צפו

||
7
ש

סיפורים מרגשים

כיכר בשיתוף אפרת|מקודם|
1

הצלת חיים

|

ניסיון פיגוע

||
3

נגרם נזק

|

הותר לפרסום

|

הותר לפרסום

||
7

דו קיום?

||
14

מכת מדינה?

||
6

החקירה בעיצומה

|

הסריקות נמשכות

||
6

דיי לתמימות

||
23
ש

נלחמים בשחיתות

kikar.co.il בשיתוף עמותות כיכר השבת|מקודם|
11
||
3
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר