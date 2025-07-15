ברוך דיין האמת: במהלך השבת נפטר לבית עולמו הרה"ח ר' עמי ישראל כץ ז"ל, לאחר שהזדכך ביסורים קשים ומרים רבות בשנים, והוא בן 67 בפטירתו | המנוח התגורר באפרת, והיה מקורב לחוגי הקנאים ב'מאה שערים', לצד היותו רבה הרוחני של מפלגת 'מרץ' | ההלוויה הערב ברחובות (דיין האמת)
טרגדיה כפולה ביישוב אפרת: האחיות
רינה ומאיה די, בנות 16 ו-20, הן אלו שנרצחו בפיגוע בבקעת הירדן | בבית הכנסת 'זית רענן' באפרת, בו הן התפללו, ערכו אמש המתפללים שירי חיזוק ותפילות לרפואת האם הפצועה | תיעוד (חדשות בארץ)
אנחנו תורמים ככל שביכולתנו עבור המשפחות שצריכות עזרה, אבל איך נדע שהכספים מגיעים ליעדם ולא למנהלים והעסקנים שמתעשרים על חשבון הנזקקים? כיכר השבת בפרויקט מיוחד, מציג לכם את העמותות שעברו בדיקה יסודית לשקיפות, יושר ואמינות (נבחרת העמותות, שיווקי)