אחרי קרוב לעשרה חודשים רצופים בים ולחימה מתישה נגד איראן במסגרת מבצע "אפיק פיורי", נושאת המטוסים האמריקאית "לינקולן" עגנה בתאילנד כשהיא מכוסה חלודה ואצות, על רקע משבר מורל קשה בקרב אנשי הצוות ועומס חסר תקדים על הצי (בעולם)
חוקרים מאוניברסיטת הרווארד גילו כי בקרב יצוריים ימיים מסויימים ישנם סודות המופלאים: הם 'גונבים' תכונות ביולוגיות מהטרף שלהם, משנים את חוקי עולם החי המוכרים לנו כיום ומעוררים השראה למחקרים מדעיים וטכנולוגיים פורצי דרך (בעולם)
פרשת המטוס המלזי: אוסטרליה הודיעה כי החיפושים אחר העצמים שנתגלו בלב ים לא העלו דבר עד כה, מטוסים דיווחו על גושי אצות שנמצאו. "הדיווח האחרון שקיבלתי הוא שלא זוהה דבר בעל משמעות, נמשיך בעבודה שלנו" אמר מ"מ ראש ממשלת אוסטרליה. סין: זיהינו עצמים החשודים כחלקי המטוס (חדשות)