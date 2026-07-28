בלשי המשטרה ולוחמי מג"ב פשטו על מתחם מגורים ברמלה, ובמהלך החיפוש הממוקד חיפשו בין היתר השוטרים בתוך תעלת ביוב בחצר. מה מצאו בפנים? | בעקבות הממצאים המפלילים נעצרו שני חשודים לחקירה וחשוד נוסף עוכב במקום על ידי כוחות הביטחון (בארץ)
במהלך פשיטה של בלשי מחוז מרכז על דירת חשודים בפתח תקווה, סימן הכלב המשטרתי 'פאקו' את אחד המקומות הכי פחות צפויים בבית; השוטרים פתחו את דלת התנור והופתעו לגלות בתוכו אקדח טעון, לצד "תחנת סמים" פעילה ורכוש רב שנגנב על פי החשד מתושבי המרכז | כך נראו רגעי החשיפה. צפו (בארץ)
המלחמה בפשיעה בחברה הערבית מגיעה למקומות הכי פחות צפויים: שוטרי תחנת טייבה פשטו בסוף השבוע על בית בקלנסווה, וכשפתחו את המקפיא המשפחתי, גילו שתחמושת וכלי נשק הוסלקו לצד מוצרי המזון היומיומיים | צפו בתיעוד מרגע החשיפה (בארץ)
דרמה בישיבת נר זרח בעוצם: התלמידים פונו מהמתחם בגלל אקדח שנמצא במתחם נטוש | ייאוש טוטאלי: במפלגות החרדיות נערכים להקדמת הבחירות | המנהיג הגר"ד לנדו בהתייחסות חריגה לגל המעצרים: "הם צריכים לחשוש" | נתניהו המריא לארה"ב - ינסה למנוע הסכם עם איראן | דרמת פשע מתגלגלת במודיעין עילית: סיקור נרחב עם כל הפרטים (מעייריב)
אסון התרחש בימים האחרונים בארה"ב כאשר אדם שקיבל אקדח 'גלוק' במתנה ירה בטעות למוות בשכנה שלו, בזמן שניסה את ה"צעצוע" החדש | לפי הדיווחים, האיש פרץ בבכי כששמע שפגע בשכנתו | הוא נעצר ויואשם בגין הריגה (חדשות)
טיסה פנימית שגרתית בארצות הברית פונתה בבהלה, לאחר שנוסע גילה מחסנית אקדח טעונה על רצפת המטוס | לאחר הגילוי, יחידות כלבנים של המשטרה, יחד עם רשות אבטחת התעבורה של ארצות הברית, ביטחון המולדת ופקידים ממשרד התעופה של אטלנטה, הוזנקו למקום כאשר כל הנוסעים פונו מהמטוס (תעופה)
אב ממדינת אילינוי בארה"ב עומד לדין לאחר שהרג בטעות את בתו באמצעות אקדח, בזמן שניסה לפגוע בציפור שחדרה לביתו | גם האם מואשמת בשיבוש הליכי חקירה והסתרת אירוע רצח | האב אינו חשוד ברצח בכוונה תחילה (בעולם)