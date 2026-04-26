צעיר בשנות ה-20 לחייו נעצר ביישוב הערבי לאחר שניסה להשליך שקית אשפה ובה אקדח "גלוק" ומחסנית טעונה מעבר לגדר ביתו | הערנות של הלוחמים מנעה את היעלמות הראיות, והנשק נתפס רגע לפני שהוחבא בשטח | צפו בתיעוד מרגעי הגילוי (בארץ)
כתב אישום הוגש נגד צעיר ערבי כבן 18, שנעצר בחשד לתכנון פיגוע בהשראת דאעש. לפי כתב האישום, הוא חיפש בטלגרם מדריכים להכנת מטעני חבלה והחזיק בארבעה אקדחים | בשב"כ מדגישים: “נפעל למצות את הדין עם כל מי שיסכן את ביטחון המדינה” (צבא וביטחון, בארץ)
לוחמי יחידת מג"ן של מחוז דרום ועובדי המכס באילת סיכלו הברחת ענק של 20 אקדחים מירדן לישראל, שהוסלקו ברכב במעבר "רבין" שבערבה | חשוד תושב ערוער נעצר בפעילות המשטרה רגע לפני שהאקדחים הועברו לארגוני הפשיעה (חדשות בארץ)
מעל 15 אלף שוטרים ישתתפו במערך האבטחה של ימי הזיכרון והעצמאות • בין היתר כוחות הביטחון נערכים לאירועים בבתי העלמין • רפ״ק דרור מזרחי, ראש תחום הנחייה מבצעית באגף המבצעים: "המטרה המרכזית היא לשמור על ביטחון התושבים בכל ההיבטים" (חדשות)