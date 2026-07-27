נתוני המל"ג שנחשפים כעת מציבים מראה מול המתנגדים: 42% מהסטודנטים החרדים ינטשו את הלימודים אם ההפרדה תבוטל. ח"כ צבי סוכות מגיב בנחרצות: "מי שמתנגד להפרדה, למעשה דוחף לסגירת שערי האקדמיה בפני הציבור החרדי" (חדשות)
נציג חרדי לראשונה בצוות של 9 מומחים בלעדיים שאמונים על מודרניזציה של מערכות החינוך והאקדמיה באירופה • המינוי משקף הכרה בינלאומית ביכולת ובניסיון שנצבר במגזר בקידום תעסוקה וחדשנות | "השילוב בין תיאוריה למעשה הוא תעודת הביטוח של המשק" (חרדים)
איך מחקר אנתרופולוגי באפריקה הפך לניצוץ שמסיר את ההפרדה בין תנ"ך לישראל של היום ואיך לימוד תניא בכיכר הבימה פתח לב שחיפש אמת? | ד"ר אלעד בן אלול מספר ביושרה על שבת ראשונה שנבנתה צעד אחר צעד, על הפחד מהסטיגמה באקדמיה ועל המשפט ששינה כיוון בהרצאה של הרב מניס פרידמן | הפרק השני של "איך חזרתי בתשובה" בהנחיית יוסי עבדו • צפו (ערב כיפור)
מכסא רחמים לבתי הדין האזוריים: סיקור נרחב מהצהרת הראש"ל | בגלל מדבקה: הרחוב החרדי סער - דיונון בכשרות מהודרת? | במתכונת מצומצמת ובלי אירועים רשמיים: כך נראית ההדלקה של האדמו"ר מתולדות אהרון מאז האסון | לא רק תואר ראשון: הצעת החוק של לימור סון הר מלך אושרה | מה הסיכוי? רק ח"כים מהקואליציה מקבלים מעטפות חשודות (מעייריב)
לקראת פרשת שמיני, העוסקת בכשרות החיות, זה הזמן לשוב לשאלה העתיקה: כיצד התורה מייחסת לארנבת תכונה ביולוגית שלא נראית לעין? המבוכה המדעית הזו הופכת בעזרת חוקר אוטודידקט ומלא תשוקה מתל אביב, למחקר ששופך אור לאמיתות התורה | "ואת צעירת הרגליים" (מגזין כיכר)
העולם משתנה בקצב מסחרר, והאקדמיה מתפקדת כקרקע פורייה להתפתחות אישית ומקצועית. הבחירה להירשם ללימודים אקדמיים פותחת דלתות חדשות, ומאפשרת השתלבות במגוון תחומים מרתקים שמשפיעים על חיי היומיום שלנו (לימודים)
החוק המאפשר לימודי תואר שני בהפרדה וההתנגדות מהאופוזיציה; סקר מיוחד על עמדת הציבור החרדי בסוגיית חוק הגיוס וממשלת 'ימין מלא מלא' | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו / האזינו (כיכר הסכתים)
שיחה מרתקת עם בכיר באקדמיה על לימודי תואר לחרדים | מה הוביל להקמת המסלולים החרדיים, איך מגשרים על הפערים ועם מה המוסדות עצמן צריכים להתמודד? | וגם, למה התוכניות החרדיות מצליחות יותר משאר התוכניות למגזרים אחרים ולמה דווקא בנות הזקונים הן שמובילות את השינוי בחברה החרדית? • הנוסע המתמיד, הפרק השלישי (חרדים)
החוקר שכתב בליל של מילים גבוהות שאף אחד לא הבין, והמדענים שהמציאו נתונים מופרכים לחלוטין | תצפיות מומצאות על אלימות כלבים המלמדות אותנו על אילוף יעיל לבני אדם, למה דיכאון גורם לאנשים לשנוא שמנים? וכיצד אפשר לנצל את תרבות הפוליטיקלי קורקט והטמטום האנושי? | התעלול המבריק (מגזין כיכר)
האוניברסיטאות כמוסדות, והסטודנטים והצוות האקדמי כיחידים, תרמו ותורמים עדיין תרומה שלא תסולא בפז לרווחת המין האנושי, אך הצביעות שהתגלתה עם התמיכה בחיות אדם, חשפה את מה שהתורה גילתה לנו לפני אלפי שנים | הרב אליהו פכטר בטור דעה על המהומות באוניברסיטאות בארצות הברית (דעות)
הכל על תכנית לימודי התואר היוקרתית 'אלפא' מבית מרכז י.נ.ר והג'וינט – (תב"ת) בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה, שכובשת את המגזר החרדי | 'אלפא', כשמה כן היא, תכנית מובילה לאנשים מובילים השואפים למצוינות אקדמית | כל הפרטים על המסלול הייחודי, הסגל האקדמי המוביל בתחומו והתנאים המעולים שיוצרים את סביבת הלימודים האופטימלית (לימודים)