תקרית חמורה התרחשה אתמול בעיר מיניאפוליס, כאשר סוכן של ICE רדף אחרי מהגר בלתי חוקי שמצא מקלט בשגרירות אקוודור בעיר | הסוכן ניסה להכנס למתחם, אולם גורש על ידי עובד המקום שהזכיר לו כי מדובר בשטח מדינה זרה | צפו בתיעוד (חדשות)
מנהיג כנופיית "לוס צ'ונרוס" האקוודורית, אדולפו "פיטו" מסיאס, הוסגר לארה"ב ויואשם בהברחת סמים ונשק, הוא נעצר מחדש ביוני לאחר שנמלט מכלא שמור | מסיאס חשוד גם שהורה לרצוח את מועמד הנשיאות פרננדו ויאוויסנסיו ב־2023, הסגרתו התאפשרה בעקבות רפורמה שמוביל נשיא אקוודור במאבקו בפשיעה (בעולם)
נשיא אקוודור דניאל נובואה ניצח בבחירות – ומצהיר על מלחמה כוללת בפשיעה. עם רוב ברור בקלפי ותוכנית שאפתנית להחזיר את הביטחון לרחובות, הוא מבקש לשנות את חוקי המשחק. אך מולו – התנגדות עיקשת, טענות לזיופים ומדינה שסועה. האם יעמוד במבחן? (בעולם)
כוחות ביטחון ושוטרים של מדינת אקוודור פרצו ללב מבנה השגרירות של מקסיקו במדינה לצורך מעצרו של הנשיא לשעבר שהואשם בשחיתות | גינויים מקיר לקיר נרשמו בעולם לאחר ההפרה הבוטה של אמנת וינה, מקסיקו מצידה ניתקה את היחסים בעקבות התקרית החמורה (בעולם)
מומחה הכשרות, הרב יוסף דורפמן, טס לאקוודור לפקח על מפעל הטונה - וחזר עם תיעוד מפעים ובלעדי • בתוך המעיים של אחד מדגי הטונה התגלה דג נוסף... • "ממחיש לנו את הנאמר שהקב"ה זן את כולם", הוא מסביר • צפו בתיעוד המיוחד (מעניין)