משה מנס וישראל מאיר בתוכנית בין הזמנים מתכנסים לדיון מרתק על הטרנדים, הסטיגמות והתופעות הבוערות בציבור החרדי והכללי | הפודקאסט בודד-ליין החדש לרווקים וגרושים עם יוסי חיים מימון | שלושת הסמכים" של אריאל שרפר |סרטוני רץ ברשת (דבר ראשון)
רוצים להרוויח 500 שקל? הראשון שיענה כאן בתגובות על השאלה, זוכה | בלון הזהב שהתפוצץ: מאות מיליונים באוויר באתיופיה | איראן משקמת את אתרי הגרעין מתחת לאף של ארה"ב | מרתון החקיקה הגדול של הכנסת | הפשקווילים המאיימים ופרסומי כזב רפואיים (דבר ראשון)
לאחר רצח העם ברואנדה, כשנשים מבני ההוטו והטוטסי נשאו איתן זיכרונות של רצח, אלמנות, כלא ואובדן, הן החלו לשבת יחד ולקלוע סלים מסורתיים. לא בשם סיסמאות שלום ולא מתוך נאומים פוליטיים, אלא מתוך צורך פשוט לשרוד, לפרנס ולגדל ילדים | דווקא העבודה הפיזית המשותפת הפכה למרחב של היכרות, ריכוך ופיוס. האם גם בישראל אפשר להתחיל לתקן את הקרע בין חרדים לחילונים דרך מפגש ממשי עם בני אדם? (מגזין כיכר)
מגיש 'כאן מורשת' דוב אייכלר בשיחה נוקבת ומפתיעה עם משה מנס: למה הוא לא מאמין שתפרוץ מלחמת אזרחים, מי אשם במבוי הסתום בסוגיית הגיוס ("הח"כים החרדים טעו ביום הראשון"), ואיך הפכו הקיצוניים משני הצדדים לבעלי הבית הרשמיים של מדינת ישראל? • "המתונים הפסידו לחלוטין" (דבר ראשון)
מנכלית ארגון בטר"ם על הסיבה לכך שחרדים מתים יותר | מכתב מטלטל של אמא שזועקת על מציאות עגומה בה בחורים דורשים כסף | האם מתאים שבחור ישיבה יעבוד בערב? | למה צריך כל כך הרבה משרדי ממשלה | הזמר שהונה את הביטוח הלאומי (דבר ראשון)
דיון סוער עם יוסי חיים על סגירת מירון | לא הגעתם לתור בקופת החולים, מהחודש הקרוב תשלמו קנס | האתר שהפיל את הקונספירטורים עם תמונה של ביבי | איזה בחור ישיבה מקבל משלוחים של אוכל | עבריינים צעירים או נשמות אבודות הזקוקות ליחס מכבד? | מסר חשוב על יחס לבני נוער | (דבר ראשון)
הרב שלום מלול רב חטיבת המלב"ח (היחידה לזיהוי חללים בשורה) בראיון מלא השראה וחיזוק | איך מעבירים מסר נכון לילדים | ככה האירנים משתמשים בדמויות מצוירות בשביל הסברה | מי הולך מכות עם קנגורו | רץ ברשת מהעולם (דבר ראשון)
עם פתיחת "זמן קיץ" וברקע הטרגדיות הקשות של "בין הזמנים", תוכנית האקטואליה 'דבר ראשון' חוזרת בעונה חדשה ופורמט מרענן | שיחה עם דובר זק"א שמאשים את חוסר ההסברה | פרשן החוץ על הצעדים הבאים של טראמפ | מנס על תחושותיו כצוללן חילוץ ומאיר על הקונפליקט של בחורי הישיבות בצל המלחמה | וגם: האם בנט בדרך לקאמבק של "רעש וצלצולים"? (דבר ראשון)
היום בתוכנית 'דבר ראשון - אנחנו': מדריך כושר נותן לנו אימון כושר אפקטיבי ופשוט לזמני השהות בממ"ד | מומחה לזוגיות עם טיפים - איך מתמודדים עם הלחץ והמצוקה | המזרחן על מה באמת מפחיד את האיראנים ומה קורה עם ערביי ישראל | וגם, איך תבנו מקלט בחצר? ודבר תורה מרב התוכנית • צפו (דבר ראשון)
שר התקשורת שלמה קרעי ופעיל הימין יאיר אנסבכר בתחזית ביטחונית ותקשורתית | הקונסול מארה"ב על הבלגן עם סוכני הממשל ועל הצעד הבא של טראמפ | מאחורי מיטתו של רס"ר רן גואילי הי"ד | הדולר בשפל היסטורי – מי מרוויח ומי מפסיד? | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
סביב השולחן ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל של "כיפות שחורות", לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום | מהחשש הספרדי מחוק הגיוס שהוביל לטונים גבוהים במיוחד, דרך מעצר נשיא ונצואלה ועד מחירי המטרנה, לצד שלל פינות מאתגרות | חברי הפאנל: ישי כהן, פרשן 'כיכר השבת'; הרב ישראל טרופר, איש 'הפלג'; אורן חזן, ח"כ לשעבר ב'ליכוד'; מוסי רז, ח"כ לשעבר מ'מרצ' ואיש 'שלום עכשיו' • צפו (כיפות שחורות)
הוא איבד את שתי רגליו במלחמה, עכשיו הוא מחזק אלפים: הסיפור המטורף של השליח לירז זעירא | מפקד צה"ל צועק ליהודי העולם: "תבואו הביתה!" | כיצד תרכשו ידידים והשפעה | ישראל גראדוול מסביר "מה באמת חושב טראמפ על נתניהו" | יהודה גליקמן על הגר"ד לנדו (דבר ראשון)
תוכנית 'הטאלנט' זוכה לכמות צפיות חסרת תקדים אך קטע מתוך הפרק הראשון - שובר את הרשת | "למה החרדים לא מתגייסים", והאמת מאחורי החטיבה החרדית 'חשמונאים' | הטריק המתוחכם שעשו למשט העזתי | איך יתכן שגברים מרוויחים 50% יותר מנשים? | למי נתניהו ענה שהוא "לא כלבלב"? | 2 ילדים שיחקו בנשק וזה נגמר באסון | וגם, כיצד תרכשו ידידים והשפעה? | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
תוכנית חדשה מבית 'כיכר השבת' - בהגשת משה מנס ואלי גוטהלף, בה נעסוק בדברים הכי חשובים | והשבוע: הפרופסור שמייעץ בשידוכים למגזר החרדי - באמירה מפתיעה | האמן שתופר את גלימת הראשון לציון | פינה הלכתית עם דיון על הכרת הטוב לצ'אט GPT | משאל רחוב משעשע על חנוכה | פינת הקולנוע על השחקנים | וגם, למה אין שירים חדשים לקראת חנוכה (דבר ראשון)
מחר בבוקר, יום טוב ראשון של חג הסוכות, נקיים כולנו בשמחה ובהידור את המצווה החביבה - נטילת ארבעת המינים | "כיכר השבת" בסקירה מקיפה על האתרוג - מדוע ישנם זנים רבים של אתרוגים? האם
עלינו לתור דווקא אחר אתרוג 'בנש"ק' או שכל אתרוג ראוי לברכה? המחסור החמור באתרוגים
במרכז אירופה לצד שפע האתרוגים בארץ
ישראל |
וגם: מתי
החלו להרכיב אילנות אלו באלו וההשפעה
ההלכתית על האתרוגים (יהדות)
מה המקור לאיסור עקיפה בתור? | האם לדיין
מותר להקדים דין קשה לדין קל והאם יש להקדים זקן או חולה? | שיטת החזון-איש שהוא
בכלל משיג גבול | מה המקור שנתן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל | ומעשה רב על עקיפה
בתור וחילול ה' | הלכה ואקטואליה (יהדות)
קריעת
שערי שמים אחרי ניסיון ההתנקשות | מדוע המלכות חשובה כ"כ ליציבות
העם | מה קשור דגים? | המלכה 'ליליבת' בתפילת יהודי אנגליה בגיל 11 | האם השלום
אצל המלכים דווקא מסוכן ליהודים | התפילה לשלום
הצורר הגרמני | מי היה הראשון שהציל מלך מהתנקשות ולמה הוא עשה את זה | ומעשה
בפטריוט הולנדי וארון הקודש (יהדות ואקטואלייה)
הדילמה - אין
פודים את השבויים יותר מכדי דמיהו או אין לך גדולה ממצוות פדיון שבויים? | כליאתו של רבנו
מהר"ם מרוטנבורג ופדייתו לקבורה | לרגל יומא דהילולא י"ט באייר | וגם, מבצע אנטבה - דעתו הנחרצת של מרן הגר"ע יוסף על העסקה | הלכה ואקטואליה (יהדות)