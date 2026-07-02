קרחון ת'ווייטס שבמערב אנטארקטיקה צפוי להמשיך לאבד קרח במשך לפחות 150 שנה, אפילו בתרחיש קיצוני שבו מפסיקה לחלוטין המסת הקרח הנגרמת ממי האוקיינוס | בהמסה מלאה עשוי הקרחון להעלות את פני הים העולמיים בכ־65 סנטימטרים (בעולם)
בפעם הראשונה בתולדות מזרח אפריקה, שיגרה מצרים מצלמת ניטור אקלימית מתקדמת לחלל בשיתוף קניה ואוגנדה | המערכת, שנבנתה בקהיר ונשאה על רקטת SpaceX, צפויה לספק נתוני זמן אמת על הצפות, בצורות ותנאי חקלאות - צעד היסטורי לאזור הצמא למידע סביבתי מדויק (בעולם)
בשעה אחת בלבד בשנה, מיליוני אנשים ברחבי העולם מכבים את האור - אבל השנה, המסר חזק מתמיד | אירוע "שעת כדור הארץ" (Earth Hour), אחד הסמלים הבולטים של המאבק במשבר האקלים, מציין ב־2026 שני עשורים להיווסדו, כשהוא מתרחב הרבה מעבר לאקט סמלי של חושך – והופך לקריאה גלובלית לפעולה ממשית (בעולם)
מחקר בינלאומי חדש חושף כי התחממות האוקיינוסים גורמת לדגים לגדול מהר יותר אך להבשיל מוקדם יותר - ולסיים את חייהם בגודל קטן משמעותית | אמנם מדובר בהתאמה למציאות שמגבירה את סיכויי ההישרדות של המינים, אך היא צפויה לחולל נזק אדיר לדייגים ולכלכלה העולמית, ולשנות את מארג החיים בימים ובנהרות (בעולם)
במסגרת ניסוי להפחתת הזיהום האקלימי, נסלל בשבוע שעבר מסלול המראה ונחיתה בנמל התעופה בפרנקפורט שבגרמניה באמצעות שרף המופק מקליפות קשיו | הניסוי נערך ע"י חברת Fraport, המפעילה את נמל התעופה הגדול בגרמניה - נמל התעופה של פרנקפורט (בעולם)
נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע היום (שלישי) על היוזמה להקמת "פורום האקלים הישראלי". . בפורום יהיו נציגים מענפים שונים: ממשלה, כנסת, אקדמיה, שלטון מקומי והמגזר העסקי והתעשייתי. הפורום יפעל בחסות בית הנשיא ויתכנס מספר פעמים בשנה.