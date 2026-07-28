ספורט האקסטרים בברזיל הופך למלכודת מוות: תיעוד מחריד חושף את הרגע שבו קפיצת חבל השתבשה והותירה פצוע קשה תלוי בין שמיים לארץ | האירוע מגיע ימים ספורים לאחר טרגדיה קטלנית נוספת שזעזעה את המדינה (חדשות בעולם)
עם מנוע 80 סמ"ק, משקל נוצה של 40 ק"ג ועיצוב קומפקטי וייחודי, יצרנית הקארטינג ההודית KNK Karts חושפת אופנוע שטח קטן, פשוט וזול במיוחד. הוא אמנם לא חוקי לכביש ולא מיועד לנסיעות ארוכות, אבל מסתמן כצעצוע האולטימטיבי למסלולים פרטיים וסופי שבוע מלאי אדרנלין.
המסע אל ההר הגבוה באפריקה: המניינים מול הקרחונים, הפורטרים שלא הבינו למה היהודים סוחבים עופות מבית חב"ד, והרגע הדרמטי שבו הגוף בגד – והאח הגדול נתן את הדחיפה האחרונה | "שם, מעל העננים, כיביתי את הסיגריה האחרונה" (דבר ראשון)
בשידור חי שזעזע את העולם, המטפס כבש את פסגת גורד השחקים ללא חבלים או רתמות, כשהוא תלוי בין שמיים לארץ בגובה בלתי נתפס של 508 מטרים |המבצע הנועז, שנמשך כ-90 דקות תחת רוחות מצליפות, הותיר מיליוני צופים נדהמים (חדשות בעולם)
מערת "קן הנשרים" בפלורידה נחשבת לאחד מאתרי הצלילה המסוכנים ביותר בעולם.
מבוך תת-ימי עצום, מיילים של מעברים צפופים וצוקים תת-ימיים שמסתירים סכנות בכל פניה | היופי האכזרי והעומק הקיצוני מושכים צוללנים מנוסים מכל העולם, בידיעה שהמערה גבתה חיים רבים לאורך השנים | "מים עמוקים" (חדשות בעולם)
בצל המשבר הכלכלי באיראן והאינפלציה והשחיקה במטבע האיראני לנוכח הסנקציות הבינלאומיות ועוד, בשבוע האחרון נפתח פארק אקסטרים חדש בצפון מערב המדינה | הפארק החדש כולל גשר תלוי, אומגה ואופניים אוויריים באורך של 150 מטרים, לצד שלל פעילויות למשפחה (העולם הערבי)
ספינת הנופש החדשה של חברת "סלבריטי קרוז", מציעה - בין שאר חידושים רבים ואטרקטיבים - חוויה קולינרית ייחודית על גבול האקסטרים בתוך מסעדה המרחפת בגובה רב מעל פני המים. מעורר תאבון או בחילה? אתם תשפטו (בעולם)