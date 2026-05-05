היום בתוכנית משה מנס לוקח אותנו למסע בין קודש לחול, בין הביקורת החריפה על ניהול הילולת הרשב"י לבין נתוני התעסוקה המדאיגים שמטלטלים את הרחוב החרדי | הוורט האדיר של הרבי מלובביץ על היום הגדול | הרקדן הירושלמי על קומבינות והניסים |למה המגזר החרדי מוביל בטבלאות דורשי העבודה? (דבר ראשון)
הוא ניסה לשמור על זה בסוד, אבל ישראל מאיר לא ויתר: חגיגת יום הולדת למגיש התוכנית | זוג האקרובטים שיגעו את האולפן והלחיצו את ההפקה | במהלך הריאיון הם סיפרו איך וממתי הם עושים את זה, וגם: מה הקשר בין הופעת אקרובטיקה ל-400 "חמצוצים"? (דבר השבוע)