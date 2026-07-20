מהלך גמר המונדיאל בניו ג'רזי, הקימו בחורי חב"ד דוכני תפילין מחוץ לאצטדיון. עם סיום המשחק, נרשמו רגעי שיא מרגשים כאשר יהודי כבן 50 מארגנטינה הניח תפילין לראשונה בחייו, וחגג בר מצווה מאוחרת לצלילי "עם ישראל חי" יחד עם עשרות יהודים נוספים שהצטרפו למעמד | צפו (חרדים, בעולם)
דרמה מותחת שהסתיימה בטרגדיה רפואית: שני אוהדים ארגנטינאים, בני 67 ו-88, מתו אמש מאירועי לב קשים במהלך צפייה במשחק גמר המונדיאל הסוער בין ארגנטינה לספרד. אוהד נוסף, בן 72, מאושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ בבואנוס איירס לאחר שסבל ממצוקה נשימתית וכאבים בחזה. בעולם הרפואה שבים ומזהירים מפני ההשלכות הבריאותיות המסוכנות של מתח נפשי קיצוני בזמן אירועי ספורט גדולים.
נתניהו אירח את שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל ואחניש, והעביר מסר אישי חם לנשיא חאבייר מיליי, בו הדגיש את הברית האמיצה והידידות העמוקה שמתפתחת בין המדינות. במהלך המפגש הוצגו חולצה רשמית וכדור שנשלחו במיוחד מבואנוס איירס (מדיני)
נבחרת ארגנטינה נחתה במיאמי לקראת השלב המכריע בתחרות הכדורגל העולמית, אך רגע ביזארי אחד בבידוק הביטחוני הצליח לגנוב את כל ההצגה | בזמן שהשחקנים עברו בידוק קפדני, התגלה בתיק חפץ בלתי צפוי לחלוטין שגרם לליאו מסי להתפקע מצחוק מול המצלמות (חדשות בעולם)
הקשר הרוחני העמוק בין נשיא ארגנטינה חבייר מיליי ליהדות נחשף: בתיעוד שהציג המשפיע החב"די הרב סימון ג'ייקובסון, נראה נשיא ארגנטינה כשהוא מפציר בראש הממשלה בנימין נתניהו להרבות בהזכרת "שם שמיים" בנאומיו הרשמיים, תוך שהוא מסביר כי זהו המפתח לברכה ולניצחון של העם היהודי (בארץ)
נשיא ארגנטינה חאבייר מייליי נצפה בשיחה בלתי שגרתית עם בחור חסיד חב"ד בוועידת מילקן בקליפורניה, שם חשף כי הוא מקפיד לקרוא מדי יום הודעות וואטסאפ עם תכנים רוחניים הנשלחות אליו מהרב סימון ג'ייקובסון (חרדים)
דרמה של הרגע האחרון: מסע "קרן עולם התורה" שהיה מיועד להיות בראשות הגרמ"ה הירש ייצא לדרך במוצאי שבת כמתוכנן. אך הגרמ"ה יישאר בארץ בשל מצבה הרפואי של הרבנית | המסע ימריא בראשות הגר"י הלל, הגר"א סלים, הגרח"פ ברמן, הגר"מ קוטלר, הגר"ש גלאי והגר"י חברוני (עולם הישיבות)
איך הפכו 1,000 תלמידי ישיבה למעגל האבטחה הסמוי של חאבייר מיליי, ואיפה נכשל השירות החשאי של דונלד טראמפ מול עוד "זאב בודד"? | במקביל: סיר הלחץ החרדי מתפוצץ על פסיקות בג"ץ - מי יגן על האברכים שסופגים סנקציות כלכליות, ולמה הציבור דורש מהפוליטיקאים לעשות מעשה? איצלה כץ עושה סדר | ובנימה אישית: הריאיון המרגש עם הצעיר העיוור שהקים מיזם תפילות והחזיר את שדרן הרדיו המוכר למיקרופון | האזינו (כיכר FM)
תיעוד דרמטי ממרוץ מכוניות בו מכונית מרוץ איבדה שליטה ודהרה לעבר הצופים | התאונה הקטלנית, שהסתיימה במותו של צעיר ובפציעת נוספים, הובילה להפסקה מיידית של המרוץ ולחקירה רחבה של התאחדות המכוניות הבינלאומית (חדשות בעולם)
שחקן ההגנה אמיליאנו אנדריצי גרם לבהלה המונית בטיסה של חברת "פלייבונדי" כשהכריז על פצצה על הסיפון רגע לפני ההמראה | האירוע הוביל לפינוי דחוף של המטוס, שיבושים בלוחות הזמנים של כ-1,200 נוסעים וסיכון ממשי לסיום הקריירה שלו (חדשות בעולם)