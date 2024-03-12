בעוד ערוצי התקשורת עסוקים בבחירות המתקרבות, בחדרי חדרים עוסקים באיום האיראנים | דיון ביטחוני שצפוי הערב יעסוק במצב בעזה, לבנון, סוריה ואיראן, בדגש על הגזרה האחרונה |במקביל, דיווחים על העברת מתדלקים אמריקניים לאירופה | התקיפה החריגה של החות'ים מקרבת את ישראל וארה"ב למלחמה מלאה עם איראן (צבא וביטחון)
נשיא ארה"ב אובמה 51 שנים להולדתו. אובמה חותם כהונה ראשונה בינונית למדי, ערב התמודדות גורלית מול מיט רומני. סקרים שהתפרסמו בשבועות האחרונים בארה"ב מלמדים על כמעט שיוויון מוחלט בין אובמה לרומני. אחדים מהם, מצביעים על ייתרון קל לנשיא המכהן אבל היתרון הזה, כך יודע כל פוליטקאי מתחיל, הוא חמקמק ויכול להשתנות בין רגע