חברת Rheinmetall הציגה בסרטון יוצא דופן שפרסמה את היכולות הנדירות של כלי נשק חדש אותו פיתחה | מדובר למעשה במעין "ארטילריה ניידת" שכל לוחם יוכל להתקין על רובה סער ולשגר לעבר איומים | צפו בתיעוד (מעניין)
תצוגת תכלית דרמטית על אדמת אירופה: צבא ארצות הברית ביצע ירי חי ראשון מסוגו של רקטות מונחות רק"ם משודרגות בפולין. הניסוי ההיסטורי, שנחשף בדיווחים רשמיים, מסמן שינוי אסטרטגית חסר תקדים של ברית נאט"ו מול האיום הרוסי הגובר במזרח היבשת (תקיפה והגנה)
חברת "טיבריוס אירוספייס" רשמה הישג היסטורי בניסוי פגז ה-"Sceptre", מצויד במנוע סילון ובינה מלאכותית. הפיתוח מאפשר ירי לטווח דמיוני של 150 ק"מ בדיוק כירורגי, תוך הפיכת תותחים סטנדרטיים למערכות תקיפה אסטרטגיות חסינות מפני שיבושי אויב ולוחמה אלקטרונית (תקיפה והגנה)
פולין מובילה מהלך היסטורי בהשקעה של כ-6.5 מיליארד דולר להקמת מפעלים רובוטיים לייצור תחמושת ארטילרית בשיתוף ענקיות נשק מארה"ב ובריטניה. המטרה: ייצור של מאות אלפי פגזים בשנה והבטחת עצמאות ביטחונית אל מול האיום הרוסי ודרישות נאט"ו (בעולם)
יפן חושפת מהפכה בארטילריה הקרקעית עם שילוב פגזי רמג'ט מתקדמים המסוגלים להגיע לטווחים דמיוניים של 150 קילומטרים. המהלך האסטרטגי נועד לייצר הרתעה עוצמתית מול הלחץ הסיני הגובר בים סין המזרחי ולאפשר לטוקיו יכולת תקיפה מדויקת מעמדות מוגנות (בעולם)
משרד ההגנה הבריטי חותם על חוזה ענק לייצור מערכת ה-MFP, "המפלצת" שמשנה את פני הקרב. התותח הרובוטי RCH 155 משגר 9 פגזים בדקה ב-100 קמ"ש בשיטת "יורה וטס". המהלך הדרמטי בנאט"ו נועד לשדרג את הארטילריה המלכותית ולהחזיר לבריטניה את כוח ההרתעה מול האיומים באירופה (בעולם)
אלביט מערכות חושפת את ה-SLING: מערכת פורצת דרך המאפשרת לרכבי שטח קלים לעבור ממצב נסיעה לירי בתוך פחות מ-60 שניות | המערכת האוטונומית משלבת עוצמת אש מאסיבית של 16 פצצות בדקה עם יכולת ניידות גבוהה, והיא מותאמת לכוחות מיוחדים בשדה הקרב המודרני (חדשות צבא)
עם צריח בלתי מאויש, מנוע היברידי שקט ודיאטה של 13 טון, הדור הבא של האברמס נחת על שולחן השרטוטים והפך למציאות חמש שנים לפני המועד המתוכנן • מלקחי אוקראינה ועד לקרב מול הרחפנים: הצצה לאבטיפוס שנועד להחזיר לארה"ב את העליונות הקרקעית (בעולם)
החשש מחדירת כטמ"מים רוסיים מנמיכי טוס וחימוש משוטט מוביל את ורשה לפרויקט ביצורים והגנה אקטיבית היקפי. המערך, שישלב מכ"מים, לוחמה אלקטרונית ומקלעים כבדים, יהיה מבצעי בתוך חצי שנה. פולין הופכת את גבולה המזרחי לחזית החדשה של נאט"ו (בעולם)
בטקס דרמטי בוורשה נחתם חוזה הענק: 4 מיליארד דולר תמורת טילי CGR-080 מונחים מדרום קוריאה • המהלך שמבסס את פולין כראש החץ של נאט"ו מול האיום הרוסי • "לא רק רכש, אלא ברית פלדה בין וורשה לסיאול" • כל הפרטים על הנשק שישנה את שדה הקרב (בעולם)
לאחר 7 שעות של שקט - מטח של כעשר רקטות לנהריה, זוהו נפילות | צה”ל תקף צירי מעבר ששימשו את חיזבאללה להעברת אמצעי לחימה מסוריה ללבנון | צה״ל ממשיך לתקוף מטרות טרור בביירות: הותקפו שתי מפקדות נוספות בשימוש המועצה המבצעת של חיזבאללה | דובר המועצה לביטחון לאומי בארה"ב אמר כי הם ממשיכים לפעול למען פתרון דיפלומטי שיאפשר לתושבי שני צידי גבול ישראל-לבנון לחזור בבטחה לבתיהם (צבא)