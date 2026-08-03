"עינות יהודה" המחודשים, הנמצאים סמוך לאזור התעשייה אריאל שבשומרון, מלאים במים נהדרים וכוללים שלוש בריכות בהן אחת עמוקה במיוחד | איך מגיעים ומה מחכה לכם במקום? | ישראל שפירא עם ההמלצה השביעית לבין הזמנים (טיולים)
הסדין הלבן בתא המטען "נשם" – והמזימה נחשפה: תיעוד דרמטי ממחסום צופים חושף את הרגע שבו מאבטחת ערנית זיהתה תנועות חשודות מתחת לכיסוי בתוך רכב ובו ארבעה נוסעים. מתחת לבד הסתתר פלסטיני בן 49 שניסה להסתנן לישראל בסיוע נהג תל אביבי (משטרה, משפט)
הבוקר, נפל שבר טיל, בגודל של אוטובוס במיקום מרכזי בשומרון | בצפירת ההרגעה יצאו התושבים ועמדו נפעמים והמומים לגודל הנס שארע להם |התושבים מתריעים כי עשרות אלפי בני אדם בשומרון ללא מיגון | צפו בתיעוד ענק שהביא הצלם ארי קופרשטוק (חרדים)
פיגוע ירי אירע הערב ליד אריאל בלב השומרון: מחבל סינוור בלייזר צעיר כבן 18 ולאחר מכן ירה לעברו ופצע אותו בינוני | צה"ל פתח במצוד אחר המחבל והפצוע פונה לקבלת טיפול | טרור גם ליד ביתר עילית: אבנים פגעו בכלי רכב שחלפו ליד העיר החרדית (ביטחון)
מהדיווח הראשוני עולה כי המחבלים הבחין בחיילים סמוך לכיכר הכניסה לעיר אריאל בשומרון, האיצו לעברם ונמלט מיד לאחר מכן | הם חוסלו בתום מצוד מהיר | גבר נפצע בינוני בבטנו ואשה נוספת לקתה בחרדה | צה"ל: "כוחות צה״ל פרוסים במרחב" (ביטחון)
המירוץ לרבנות הראשית, העתירות הקנטרניות נגד הראשל"צ נדחו, ההספד המרטיט והקדיש של היתומים בספינקא, ביקור השגריר האמריקאי בבני ברק, השיחה המוזרה של הגר"ד קוק עם הגר"ב פינקל, העימות המשעשע בין פרוש לח"כית מ'יש עתיד' והתפילה בתל אביב על החטופים (מעייריב)