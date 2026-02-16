ארכאולוגיה

כשהשלטון הסובייטי השתלט על ארמניה, הוא עשה את מה שידע לעשות היטב – להתעלל במשאבי הטבע המקומיים | ימת סוואן שמרה על הסוד במשך אלפי שנים, וככל שמפלס המים ירד נחשף עולם עתיק בן 3,500 שנה | זה הזמן לצלול לאחת מתגליות הארכאולוגיה המפתיעות, שהתגלתה כמעט לגמרי במקרה – מעיר עתיקה ועד מרכבות שנועדו למסע אל העולם הבא (מגזין כיכר)
בלב המדבר של סיני נחשף ציור המעניק הצצה אל אלפי שנים של היסטוריה אנושית | תחת מחסה סלע כביר הותירו ציוויליזציות רבות את חותמן בציורים וגילופים מרהיבים, של תרבויות שחלפו בחבל ארץ זה לאורך הדורות (העולם הערבי)
תליון מנורה נדיר במיוחד נחשף בירושלים - התליון עשוי עופרת ומעוטר במנורה כפולה | ארכאולוגים טוענים שהתליון שימש כ'תעודת זהות' ליהודי שהעז לשהות בירושלים בניגוד לצווים הקיסריים שאסרו על כניסת יהודים לעיר (חדשות בארץ)
ממש כמו נס,
תגלית היסטורית בבקעת
הירדן | מטמון מטבעות עתיק מתקופת המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי התגלה על-ידי חוקרים מאוניברסיטת חיפה | התגלית המדהימה מרגשת במיוחד מכיוון שנמצאה בדיוק במהלך ימי חג החנוכה
(חדשות
ואקטואליה)
מטבע שני השקלים המוכר בפינו כ"שנקל",
נכנס למחזור בדיוק לפני 17 שנה ומאז הפך לחלק בלתי
נפרד מחיי היום יום בישראל | האם ידעתם שהשנקל
מהווה סמל לחירות כלכלית ורציפות היסטורית המחברת אותנו למורשת
החשמונאים ולחנוכה? (יהדות ואקטואליה)
כתובת סינית עתיקה,
שהתגלתה על שבר קערת
פורצלן בהר ציון,
חושפת קשר מפתיע בין
ארץ ישראל לסין כבר במאה ה-16.
הכתובת,
"לעולם נשמור על
האביב הנצחי",
מעידה על קשרי מסחר
ששירתו סוחרים סינים ועות'מאנים
באזור (חדשות
בארץ)