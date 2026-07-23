היכן הסתתרו אחרוני המורדים, ואיך נראה הרחוב שבו צעדו מיליוני יהודים? | יוסי עבדו והרב צבי גרינשפן יורדים אל ירושלים של מטה, במסע מרתק בדרך עולי הרגל | הצטרפו לסיור עוצמתי בעקבות מקוואות הטהרה, תעלות המסתור ומפולות האבנים שקפאו בזמן מאז שנת 70 לספירה | פרויקט מיוחד לתשעה באב • צפו (בארץ)
קמרונות עתיקים, עמודים מימי המקדש, מסגד תת-קרקעי שנבנה בסתר, אריחי רצפה שהושלכו לנחל קדרון, חומות שחצי מהן קבור באדמה וחלל ענק שאיש כמעט לא ראה | במשדר מיוחד ל'צום י"ז בתמוז', חושף יוסי עבדו יחד עם הרב צבי גרינשפן את החללים הקבורים מתחת לרצפת הר הבית | צפו בסיפור החורבן (חרדים)
היום בתוכנית: ראיון עם הארכיאולוג שמצא את הפריט הכי נדיר בארץ | קליפ הזמר החסידי הכי גרוע בהסטוריה | למה אזרחים צריכים להיות בלשים במקום המשטרה | הערבי שעזר ליהודים לנצח במשחק כדורגל את הלבנונים (דבר ראשון)
תגלית היסטורית יוצאת דופן שנחשפה לחלוטין במקרה מכה גלים בעולם המדע, ומותירה את החוקרים המנוסים ביותר פעורי פה מול אוצר עתיק שהשתמר בצורה בלתי נתפסת. אף אחד לא יכול היה לנחש שדווקא פרויקט תשתית שגרתי וירוק יוביל לחשיפת אחד הסודות השמורים ביותר מתחת לפני האדמה, וישנה את כל מה שהיה ידוע על האזור (בעולם)
חובב היסטוריה שיצא לסיור שגרתי עם גלאי מתכות פשוט, לא דמיין בחלומותיו הפרועים ביותר כיצד צפצוף קטן וטורדני ישנה את חייו מקצה לקצה. במקום פיסת מתכת חלודה או עטיפת ממתק קבורה, האיש נתקל באוצר ההיסטורי הגדול ביותר שנחשף במדינה מזה למעלה ממאה שנה – תגלית מטורפת שהשאירה את עולם הארכיאולוגיה פעור פה (בעולם)
צוות מחקר בראשות המהנדס האיטלקי פיליפּו ביונדי טוען כי באמצעות סריקות רדאר לווייניות התגלה מתחת לרמת גיזה מבנה סימטרי להפליא לספינקס המפורסם | לדבריו, מתחת לגבעת חול מתנשאת לגובה של כ-33 מטרים עשויה להסתתר אנדרטה עצומה - אך בעולם הארכיאולוגיה הרשמִי מגיבים בספקנות חריפה (בעולם)
מתחת לחצר משחקים בדיז'ון שבצרפת נחשפה שורת קברים נדירים מהתקופה הקלטית, שבהם השלדים ישובים במנח זקוף ומביטים מערבה | הארכיאולוגים מנסים לפענח אם מדובר בקברים של דמויות שהיו נכבדות בתקופתן - או בטקס מסתורי שמטרתו אחרת (בעולם)
לאחר חיפוש שנמשך כמעט אלפיים שנה, צוות בינלאומי של ארכיאולוגים הכריז על זיהויה הרשמי של "אלכסנדריה שעל החידקל" – אחת הערים האבודות שהקים אלכסנדר הגדול בשנת 324 לפני הספירה. העיר, ששימשה במשך כחמש מאות שנה כצומת מסחר עצום בין מסופוטמיה, הודו וסין, נחשפה מתחת לחולות הדרום העיראקי במצב השתמרות מעורר השתאות.
ארכיאולוגים השלימו חפירת קבר בין 1,000 שנים ומיפוי הממצאים | הממצאים החדשים חושפים פרטים נדירים על מבנה החברה והסמלים של כוח ומעמד באזור קוֹקְלֶה בתקופה הפרה־היספנית, ומחזק את ההבנה של פנמה כמרכז תרבותי חשוב באמריקה המרכזית הקדומה (בעולם)
מתחת למצוקי הגדה המזרחית של הנילוס, במקדש שהוקדש לאלה מצרית, התגלה באקראי אחד הממצאים המוזרים והמצמררים ביותר בהיסטוריה - בור ענק מלא בחתולים חנוטים | עשרים טונות של מה שהיה למקדש מצרי נשלפו מהאדמה, נארזו בשקים, ונשלחו באניית קיטור ללב ליברפול - שם נמכרו במכירה פומבית כדי לשמש דשן לשדות האנגליים | הסיפור שבו הפכו אלי מצרים לחומר גלם של המהפכה התעשייתית, וחתולים קדושים לאבק היסטורי (מעניין)