בעקבות פתיחת הארכיון בארה"ב ופרסום מיליוני מסמכים חדשים, אזרחים גרמנים נוהרים להיכנס למאגרי הנתונים החדשים כדי לחפש את קרוביהם, ומגלים בהפתעה מזעזעת האם אבותיהם לקחו חלק פעיל במפלגה הנאצית, בעיצומו של עימות ציבורי רגיש על הזיכרון ההיסטורי (בעולם)
במלאות השבעה להסתלקותו של יו"ר 'אתרא קדישא', הגאון רבי דוד שמידל זצ"ל • צפו בפרויקט אדיר: 100 תמונות נדירות והיסטוריות שיזרקו אתכם עשרות שנים אחורה – אל תוך המערכות העיקשות שלא יישכחו. מהחפירות הליליות בשטח ועד למפגשי הפסגה החסויים בבתי גדולי הדור | חובה לצפות (חרדים)
תגלית במכון וודס הול שבקייפ קוד: הארכיון חשף תיעוד נדיר של שירת לוויתן גיבן (הקרוי גם גדול-סנפיר), שהוקלטה בים הפתוח עשרות שנים לפני שנודעו שירי הלוויתנים לציבור | החוקרים: "חלון נדיר לצליליו של עולם ימי שכמעט נעלם" (בעולם)
60 שנה אחרי תפיסתו בידי הסורים מפרסם המוסד את הארכיון שחולף | מה יש במסמכים ומה חסר בהם? | איש המוסד לשעבר בריאיון על הפרשיה עם המרגל המוצלח ביותר בתולדות המדינה | וגם, על הקשר עם השלטון החדש והסיבה שגופתו לא שוחררה עד כה (חוץ)
עשרה בני אדם נפגעו קל משאיפת עשן, במהלך שריפה שפרצה הבוקר בבניין בתי המשפט השלום והמחוזי בתל אביב. עשרות כונני איחוד הצלה טיפלו במסירות ב- 10 נפגעים באורח קל, כשחמישה מתוכם פונו לבית החולים איכילוב הקרוב. צפו בתמונות: הדרמה בזירת האירוע, הבוקר (חדשות)