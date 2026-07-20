נשיא טורקיה מחריף את הטון כלפי ישראל • בטענות שהעלה היום הוא אמר, כי פעולות צה"ל באזור מהוות איום ישיר על ביטחון אנקרה | בישראל מיהרו להגיב: ״הרודן ארדואן שידיו מלאות בדם צריך לתת דו"ח על פשעיו ולא להטיף מוסר לדמוקרטיה היחידה פה. אם יעז לנסות - גורלו יהיה גרוע מאיראן" (חדשות בעולם)
הבחירות הגורליות בארמניה הסתיימו בניצחון סוחף למחנה הפרו-אירופי, בעוד הניסיון של מוסקבה להטות את התוצאות נתקל בתגובה מקורית ולא צפויה | כיצד הפך המאבק בין מזרח למערב לדרמה פוליטית הכוללת צווי מילואים בנמל התעופה והכרעה היסטורית שמשנה את פני הקווקז (חדשות בעולם)
בעוד הפופולריות של הנשיא הצרפתי נמצאת בשפל היסטורי, ביקורו בבירת ארמניה סיפק לו רגע של נחת ואינטראקציה עם אזרחים | בתיעוד הבוקר מרחובות יירבאן בירת ארמניה, נראה הנשיא הצרפתי רץ את ריצת הבוקר שלו ברחוב העיר כשהוא מוקף במאבטחיו (בעולם)
מהלך דרמטי של ממשל טראמפ: ארה"ב חותמת על הסכם גרעין אזרחי בשווי מיליארדי דולרים עם בעלת ברית היסטורית של רוסיה | הביקור חסר התקדים של סגן הנשיא מסמן את תחילתו של מסדרון אנרגיה חדש שיעקוף את איראן וישנה את המאזן הגיאופוליטי באזור | כביש עוקף רוסיה איראן (חדשות בעולם)
הצעת חוק שמבקשת להסיר מגבלות על סיוע לאזרבייג׳ן הציתה קמפיין תקיף של הארגון הארמני בארה"ב נגד ישראל ובהודעה שהוציא היום הוא שילב שפה על "מסורות יהודיות" בתוך ההתקפה | בניו יורק, ראש העיר החדש זוהרן ממדאני פתח את הקדנציה בשינויי מדיניות שעוררו סערה בקהילה היהודית • ובארמניה ציינו צעירים ארמנים את יום הולדתו של גארגין נז׳דה, דמות שמוגדרת בישראל כמשתף פעולה עם הנאצים (חדשות בעולם)
בזמן שארמניה מנסה להפשיר את המתיחות מול ירושלים כחלק מההתקרבות למערב, גורמים בקהילה היהודית טוענים, כי הלובי הארמניבוושינגטון מנהל קמפיין אגרסיבי נגד שיתוף פעולה עם אזרבייג'ן בעזה | הקהילה היהודית בבאקו במכתב רשמי לממשל האמריקאי על המצב (חדשות)
גורמים בירושלים מזהירים: קמפיין חג המולד של הפטריארכיה הארמנית מנסה לייצר משבר מול ארה"ב והעיתוי - המקביל לחג המולד אינו מקרי. לטענתם, המטרה היא להציג סכסוך נדל"ני כ"רדיפת נוצרים" ולגרור את ארה"ב להתערבות; "מנסים לבצע מחטף מדיני על הגב של השגריר החדש" (חדשות)
ברקע המתיחות המתמשכת מול הטורקים, ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה כי הוא "מכיר ברצח העם הארמני בתקופת מלחמת העולם הראשונה" - דבר שנמנע מלעשות במשך שנים כדי לא לפגוע בקשרים עם טורקיה | אחרי שנשאל על ידי המראיין מדוע מדינת ישראל לא הכירה ברצח העם עד היום - אמר נתניהו: "ובכן, עשיתי זאת בזה הרגע" (מדיני)
אחרי הסכם שלום היסטורי שהצליח הנשיא טראמפ להשיג בין ארמניה לאזרבייג'ן הלוחמות אחת בשנייה מזה שנים רבות, בקהילה היהודית בבאקו מברכים על ההסכם: “מכה לאיראן” | במקביל, בטהרן ובמוסקבה מביעים התנגדות חריפה להסכם ההיסטורי (חדשות בעולם)