גורם בכיר במפלגות החרדיות תוקף את נפתלי בנט, בשיחה עם 'כיכר השבת', בעקבות הטור המסית שפרסם ערב תשעה באב: "חזר לפוליטיקה רק כדי להסית, המשתמש בימי האבל כדי לזרוע שנאת חינם ולנסות להרעיב משפחות חרדיות באכזריות" • מתקפה חריפה על התוכנית לשלול ממשפחות חרדיות סבסוד מעונות יום, הנחות בארנונה והטבות דיור: "פניו האמיתיות נחשפות - הוא רוצה לחנוק את לומדי התורה" • הגורם הבכיר מבהיר: "ניסיונות ההתערבות בחינוך החרדי הטהור ייבלמו; לא נמכור את נפש ילדינו" (חרדים)
שיא גבייה: עד אוקטובר נגבו 430 מיליארד שקל ממסים, אך למרות זאת, המע"מ נותר 18% ומדרגות מס ההכנסה מוקפאות. סך הנטל המצטבר למשק בית: אלפי שקלים בשנה | השכבות החלשות ייפגעו מהקפאת עדכון קצבת הילדים לאינפלציה והשארת נקודות הזיכוי על 242 שקל (כלכלה)
ברקע עליית מחירי הארנונה לתושב, משרד הפנים צפוי לפרסם את שיעור העדכון השנתי בארנונה לשנת 2026 | על פי החלטת שר הפנים לא תתאפשר העלאות חריגות במחירי הארנונה, למעט רשויות שנמצאות בתוכניות התייעלות והבראה" (בארץ)
שר הפנים משה ארבל החליט לא לשנות בשלב זה את תחשיב ההנחות בארנונה ל-12 חודשים אחרונים והנוהל יישאר ככל הנראה על בסיס תלושי השכר של שלושת החודשים האחרונים, כפי שהיה נהוג במשך הרבה שנים | כזכור לפני חודש השר בחן אפשרות לחישוב על בסיס 12 חודשים אך המהלך עורר סערה ציבורית (בארץ, חרדים)
למרות המגעים הרחבים בקואליציה להציג מתווה חוק גיוס שיוסכם על הנציגים החרדים, לפי דיווח בעיתון 'דה מרקר', הדרגים המקצועיים במשרד האוצר בוחנים בימים אלו הטלת סנקציות כלכליות נוספות נגד משפחות חרדיות צעירות בגלל אי התייצבות לגיוס | בין ההצעות שהוזכרו: ביטול ההנחות בתשלומי הארנונה והפסקת סבסוד הצהרונים בגני הילדים (חדשות חרדים)
סיפור הזוי בכל קנה מידה: משפחה חרדית משכונה בצפון ירושלים, סירבה להכניס עובד ערבי, שהיה נראה לטענתם "פועל פלסטיני מלחיץ", אך מה המשטרה בחרה לעשות? תחזיקו טוב! להזמין את המשפחה לחקירה פלילית | אב המשפחה המתוסכל: "אל תגידו לעולם את המילה ערבי, שלא תואשמו בגזענות ותוזמנו לחקירות כאחרוני העבריינים בישראל | הסיפור המלא (חרדים)
אם לא יתרחש נס ברגע האחרון המכות הכלכליות שצפויות לנחות על הציבור החרדי יהיו כואבות עד בלתי נסבלות | מניעת ההנחות בארנונה לאברכים צעירים וביטול סבסוד מעונות היום יהיו מכה אחת יותר מדי עבור ציבור שנאנק גם ככה תחת יוקר המחיה (חרדים)
היועצת המשפטית לממשלה שוקלת לעצור לאברכים את הזכאות להנחה בארנונה ובמעונות יום בשל השלכות בג"צ הגיוס ואי הסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות | במידה והגזירה תצא לדרך: מדובר במכה קשה לכיס האברך החרדי שכבר חטף מכה בקיצוץ תקציב הישיבות והכוללים | שר העבודה בן צור הכריז: "אאבק למענם של הילדים החרדים שנמצאים במעונות יום" (אקטואליה)
עם תחילת השנה החדשה, מחזיק תיק הארנונה בעיריית ירושלים, חיים כהן, מוביל יחד עם ראש העיר משה ליאון יוזמה מהפכנית למען האברכים העמלים בתורה • נציגים יראי שמיים יגיעו לכוללים ויגישו במקום את הבקשות להנחה בארנונה עבור האברכים • כל הפרטים (חרדים)
שנת 2023 נפתחת בישראל בעליית מחירים רבים שייקרו לכולנו את ההוצאות | החשמל יעלה בשיעור של 8.2%; המים מתייקרים ב-3.5%; מחיר הדלק, 95 אוקטן בשירות עצמי, יתייקר ב-9 אגורות; התייקרות גם בארנונה בשיעור של 1.4% | כל זאת לצד עליות המחירים של אסם, זוגלובק, שטראוס ותנובה | הבשורה היחידה: המס על החד פעמי והשתיה המתוקה שצפוי להתבטל (כלכלה)