כיכר השבת

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דבר ראשון | התוכנית המלאה

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קדושת השבת בערה בו

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מול ההרים המושלגים

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תיעוד מבחיל

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הופנו למרפאה מקומית

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ברגע האחרון

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כחלק מהגדלת צי המטוסים

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"המסר יעבור בצורה ברורה"

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אחרי הסירוב הסומלי

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הטיסות בנתיב הצפוני

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לו"ז אידיאלי

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המסלול יתארך משמעותית

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כל הפרטים

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כיכר השבת
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