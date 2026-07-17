לאחר שנותרו ללא מענה בשדה התעופה בלרנקה, נאלצו הנוסעים להמתין שעות ארוכות בתנאים מחפירים. בית המשפט דחה את התירוצים של חברות התעופה וקבע כי הרשלנות תעלה להן ביוקר. פסק הדין המטלטל מבהיר לחברות: האחריות לטובת הלקוחות היא מוחלטת (משפט)
הרב בנימין קלוגר חושף את המסיונרים שמנסים להעביר אנשים על דתם דרך בית קפה תמים | ההנחיה הדרמטית של הגר"א קורנפלד, בנוגע לבנות המודרניות | האברך הצעיר שבדרך להפוך לבעלי חברת התעופה החרדית השנייה בגודלה בעולם | וגם למה כועסים על שוקי סלומון שדואג לאוכל משובח ללוחמים החרדים |וגם: מה עושים תרנגולים בחדר כושר והפצצה המיניאטורית בתוך חבילת השוקולד (דבר ראשון)
הבנש"ק הרב עזרא אונגר, יזם נדל"ן מצליח בן 36 בלבד, במשא ומתן מתקדם לרכישת ענק של חברת התעופה הישראלית 'ארקיע' | פרופיל ראשוני לדמותו של האברך המיוחס, אשר הפך ממוכר מאפים בכולל בארץ ליזם נדל"ן מצליח שמגלגל מיליונים כל חודש | מקורביו ל'כיכר השבת': "כאב לו חילול השבת ההמוני של החברות, זה מה שדחף אותו למהלך המטורף" • כל הפרטים (חרדים, בעולם)
חברת התעופה הישראלית ארקיע הפעילה בימים האחרונים ארבע טיסות מיוחדות לנקודה המיושבת הצפונית בעולם, ארכיפלג סבאלברד שבאוקיינוס הארקטי, שנחשב לשער הכניסה לקוטב הצפוני | זוהי הפעם הראשונה בה מטוס ישראלי נוחת בשדה התעופה לונגיירביין בסבאלברד, נמל התעופה המסחרי הצפוני ביותר בעולם | צפו בתיעוד מרגעי הנחיתה (תעופה)
בפעם השנייה בתוך שבוע וחצי, מגלשת חירום שוב נפרסה בטעות במטוס ארקיע | על פי הדיווחים, הפעם זה פגע ברכב הקייטרינג |בחברה מדגישים כי לא היו נפגעים באירוע | "המטוס נבדק והוחזר לכשירות מלאה, ולא נרשמה כל השפעה על לוח הטיסות של החברה", נמסר (תעופה)
תיעוד חריג בטיסת ארקיע: צוות הדיילים איתר גורי חולדות בתוך אחת מעגלות השירות במטוס | בארקיע טענו כי מדובר בעגלת ציוד שהגיעה ממחסן הציוד היבש של חברת תמ״מ ולא במזון שיועד לנוסעים | בתמ״מ דחו את הטענות ומסרו כי העגלה, שכללה שתייה קלה בלבד, נבדקה ואושרה כתקינה לפני ההעמסה למטוס | בחברה קראו לארקיע לבצע תחקיר מקיף לבירור נסיבות האירוע (תעופה)
אירוע חריג במיוחד סביב טיסה ישראלית בשמי אירופה | מטוסי קרב הונגריים הוזנקו אל עבר טיסה של ארקיע שעשתה את דרכה מנתב"ג לפראג, לאחר שאבד הקשר עם מטוס הנוסעים הישראלי | על פי הדיווחים, הוזנקו שני מטוסי קרב אל עבר המטוס הישראלי, בעקבות הוראות ממרכז המבצעים האוויריים של נאט"ו (תעופה)
במהלך טיסה מתל אביב לבנגקוק, תינוק כבן שנתיים חש ברע | צוות המטוס פעל באופן מיידי בהתאם לנהלים, ובתיאום עם הגורמים הרפואיים הוחלט לבצע נחיתת חירום באדיס אבבה | עם הנחיתה, הנוסעים הרלוונטיים הופנו למרפאה מקומית בנמל התעופה, שם עברו בדיקות וקיבלו טיפול רפואי (תעופה)
ארקיע הכריזה על כ-40 יעדים אליהם תטוס החברה בעונה הקרובה, באמצעות הגדלת הצי ל-18 מטוסים, שברבים מהם יוצעו מחלקות העסקים והפרימיום לצד מחלקות התיירים | עוד הוכרז כי אחד ממטוסי האיירבוס A320 החדשים של החברה ייקרא על שם יהורם גאון (תעופה, ברנז'ה)
לאחר שהוועדה הבין-משרדית אישרה בשבוע שעבר להסיר את המגבלה שאסרה עד כה על חברות תעופה זרות להחנות מטוסים לחניית לילה בנתב"ג - אישור שבפועל מאשר לוויזאייר, להקים בסיס בישראל, באגף התחבורה בהסתדרות מתכוונים להכריז על סכסוך עבודה בענף התעופה (תעופה, בארץ)
חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה כי שבה להפעיל את הטיסות לתאילנד במסלול הקצר, דרך שמי סומליה | לפי החברה, האישור נכנס לתוקף באופן מיידי והיא תפעל בהקדם לכך כבר בטיסות הקרובות | עוד נמסר כי "ההסדרה הושגה בתום מאמצים אינטנסיביים של גורמים רבים" (תעופה)
ארקיע רשמה השבוע הישג משמעותי בקו הטיסות הישיר להאנוי, וייטנאם | הטיסה, שהמריאה מנתב"ג, נחתה ביעד בזמן שיא של 10 שעות ו-12 דקות – הזמן הקצר ביותר שנמדד אי פעם בקו זה בין שתי המדינות | הקיצור המשמעותי בזמן הטיסה התאפשר בזכות שימוש בנתיב הצפוני, מסלול אופטימלי שחוצה שורה של מדינות ומנצל תנאים נתיביים נוחים (תעופה)
האביב הליטאי מעולם לא נראה קרוב יותר: בעונת הקיץ הקרובה, חברת ארקיע תפעיל שלוש טיסות שבועיות לבירת ליטא. בענף הנסיעות למגזר החרדי מברכים על המהלך המתוכנן שיקל על הטיסות לווילנה, קובנה והסביבה. כל הפרטים על לוח הטיסות החדש (בעולם)
בעקבות הטסת שר החוץ גדעון סער עם ארקיע לסומלילנד, ארקיע קיבלה הודעת סירוב לטוס מעל המרחב האווירי של סומליה | חברת התעופה הישראלית מקבלת כל חודש בחודשו אישור מחדש לעבור במרחב האווירי של סומליה, אך לחודש פברואר האישור לא ניתן | מארקיע נמסר: "הנושא יטופל, אם נצטרך נפעיל נתיב חלופי בלי פגיעה בלוח הזמנים ובנוסעים" (תעופה, מדיני)