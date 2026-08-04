אחד הבילויים המועדפים בימי בין הזמנים הוא כמובן ביקור בחוף הים, אלא שבשל הצמצום במספר החופים הנפרדים בארץ, בכל חוף כזה מצטופפים אלפים | הצלם חיים גולדברג ביקר אתמול (שני) בחוף הנפרד באשדוד וחזר עם תיעוד מיוחד (חרדים)
תושב אשדוד בן 38 נעצר, והוגש נגדו כתב אישום חמור, לאחר שרדף בפארק ציבורי בעיר אחר קטין כשהוא אוחז בחפץ חד ושדד את תיקו המכיל כסף | בעת מעצרו סירב להישמע להוראות, איים על חוקר משטרה, ובחיפוש ברשותו נתפסו עשרות שקיות מסוכנות מחולקות ומוכנות להפצה (בארץ)
מעמד קבלת פנים חגיגית ונרגשת נערך הבוקר לבחור אלחנן מזרחי, שנאסר ע"י המשטרה הצבאית ושוחרר בתשעה באב • המונים יצאו לרחובה של עיר, הרימו את הבחור על הכתפיים וחגגו בסעודת מצווה בחצר ביתו • רבני הישיבות נשאו דברים • תיעוד וסיקור (חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, שביקר אמש באשדוד לרגל שמחת אירוסי נכדו, הופיע לאחר השמחה למעמד 'הנחת אבן הפינה' לבית המדרש ברובע ג' בעיר • התושבים והאברכים התרגשו מהופעתו הכבודה, וזכו לשמוע דברי חיזוק והדרכה (חרדים)
טרגדיה קורעת לב באשדוד: ולדימיר לוגבינצ'נקו ז"ל, שטבע למוות בשבת האחרונה בחוף הים בעיר, הוא אביו של ויטלי לוגבינצ'נקו הי"ד, שנרצח באכזריות בידי מחבלי חמאס בטבח שמחת תורה סמוך לעין השלושה | כוחות ההצלה נאבקו ממושכות על חייו של האב לאחר שנמשה מהמים, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום (אנשים)
דרמה חריגה וחמורה התחוללה הבוקר ברחובות אשדוד, כאשר אברך חסידי נשוי עוכב באלימות קשה ופרועה על ידי כוחות המשטרה • לדברי התושבים ההמומים: "אזקו אותו בידיים וברגליים, הכו אותו בכל חלקי גופו וקרעו לו את הבגדים" • לאחר דקות ארוכות של חרדה, השוטרים הבינו את השגיאה, הסירו את האזיקים ונמלטו מהמקום בלי לבקש סליחה • צפו בתיעוד (חרדים)
"שמו את זה, התבלבלו", ניסה החשוד להצטדק במבוכה מול הראיות המפלילות שהוצגו בפניו בשטח, אבל הבלש ההמום לא נשאר חייב והטיח בו: "חמישה אוטובוסים התבלבלו?!" | תיעוד מפרשיית פרשיית השוחד החמורה הנחקרת באגף התנועה, בה נעצרו בוחני מכון רישוי ובעלי חברת הסעות שזייפו מספרי שילדה והחליפו לוחיות זיהוי כדי להעלות לכביש עשרות אוטובוסים פגומים ומסוכנים (בארץ)
דרמה בבית המשפט לענייני משפחה: השופטת דחתה את תביעת האלמנה ואישרה צוואה שהדירה אותה מכל רכוש המנוח. בשיא הדיון נחשפו התכתבויות שחשפו את כוונותיו האמיתיות – והאלמנה אף חויבה לשלם הוצאות משפט בסך 30,000 שקלים (חוק ומשפט)
סגן ראש עיריית אשדוד, עו"ד אלי נכט, מתיישב לריאיון חשוף ואמוציונלי אחד-על-אחד עם המגיש אלי גוטהלף, ומספר בפעם הראשונה על סדרת האסונות שכמעט גבו את חייו. בשיחה מרתקת נטולת פילטרים, הוא מדבר על הילדות בצל האנטישמיות באוקראינה, התעללות הקשה שחווה בישראל, ותפיסת העולם הייחודית שגרמה לו לסרב לקצבת נכות ולטפס לצמרת החיים כנגד כל הסיכויים. | צפו
באשדוד נחגגה שמחת בר המצווה לנינו של חבר מועצת חכמי התורה, הגר"ש מחפוד • חתן השמחה הוא בן לרב נפתלי מוגרבי מנכ"ל ישיבת "כנסת ישראל", ובנו של ראש הישיבה הגר"מ מוגרבי • בשמחה השתתפו שורה של רבנים ואישי ציבור, ובמהלכה נשא חתן המצווה פלפול בדרוש ואגדה • צפו בתיעוד