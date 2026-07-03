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היסטוריה ואקטואליה

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סֵדֶר הֲלָכָה

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אבישי בן חיים חושף:

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מספסל השידוכים

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כשרות הכלים לפסח | המדריך המלא

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סֵדֶר הֲלָכָה

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זמן חורף

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ועל המלחמות

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שואלים ודורשים

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כִּי לֹא תִשָּׁכַח מִפִּי זַרְעוֹ

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תכנית 'דבר ראשון' | צפו

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אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו

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סליחות בהלכה

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סנגור ליום הדין

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ממעטים בשמחה

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איפה חותמים 

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תספורת בל"ג בעומר תשפ"ד

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הלכה ב-60 שניות

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