בחנויות הספרים יד שניה נמכר ספר שהודפס לפני 62 שנים בסך הכל, ונמכר בכ-1000 ש"ח?! | מדובר בספר שכולו גזענות אלימה על עדות המזרח, שעורר רעש גדול במדינה | ישראל שפירא חוזר אל הספר "המהפכה האשכנזית" (היסטוריה)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת שבת בין המצרים: ההבדל בין האשכנזים לספרדים באיסור התספורת, והאם ספרדים שלומדים בישיבה אשכנזית, יכולים להסתפר ולהתגלח? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בשיחה ארוכה בפודקאסט "המוג'ו" של בן בן ברוך, שירטט ד"ר אבישי בן חיים את דמותו של מרן לא רק כפוסק הלכה, אלא כאדריכל של אהבה ומתינות ספרדית | הרב עובדיה היה המרפא לשסעים העמוקים בחברה הישראלית (חדשות בארץ)
"התוכנית הייתה להתנתק מהמשפחה, מהקהילה ומהחברים, בשביל להתחיל פרק חדש לגמרי בחיים: להיות חלק מהמיינסטרים החרדי. "המיינסטרים החרדי", מבחינתם, היה שם קוד לאשכנזים" | סיפורה של נערה בשידוכים עם סוד שמור (זוגיות)
ערב פסח ובכל הבתים בישראל עוסקים באותה שאלה: מה בדיוק צריך להכשיר, מה אפשר להכשיר בבית ומה עדיף לזרוק ולקנות חדש? | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, הגיעו לתוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו ומגישים מדריך מלא ומפורט - כלי אחר כלי, לאשכנזים לספרדים | ויש גם מסר חשוב: חומרות שבאות על חשבון שלום הבית לא שוות כלום | שואלין ודורשין - כשרות כלים לפסח • צפו במשדר המלא (פסח)
קול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הבדלי הפסיקה בין ספרדים לאשכנזים בפסח: כלי זכוכית, נותן טעם לפגם, חוזר וניעור, והאם קטניות הם חמץ? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
עונת החורף ממשמשת ובאה – ובנוסח התפילה אנו כבר אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם | פולמוס עתיק יומין ניטש אודות מילת ‘הגשם’ האם יש לאומרה בסגול או בקמץ | כיצד אנו הנוהגים ומי הם צדדי המחלוקת? (יהדות ואקטואליה)
הגזענות על כל תחלואיה, היא אינה נחלתם הבלעדית של בני הדורות האחרונים. יחסי אשכנזים וספרדים בארץ ישראל חוו עליות ומורדות, שניצניהם לבלבו עוד בתחילת היישוב היהודי בירושלים | מתי חשדו הערבים שהאשכנזים אינם יהודים, וכיצד נשבר 'מונופול-החלוקה' הארצי-ישראלי? | אפליה מאז ולתמיד (מגזין כיכר)
נמצאים
אנו בעיצומם של ‘תשעת הימים’,
אותם
ימים שבין ר"ח
אב לט’ באב |
מנהגים
והלכות רבות נקבעו לימים אלה |
על רחיצה
במים וקציצת ציפורניים,
על
איסור אכילת בשר ושתיית יין
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מקבץ
הלכות "שלישי"
מבית
מדרשו של מרן הרב וואזנר זצ"ל
(יהדות
ואקטואליה)
אין זמן מתאים יותר מערב חג מתן תורתנו, כדי לדבר על תורה שכמעט נשתכחה מישראל, אך חיה ונושמת בזכותם של מתי מעט המחזיקים בה בכל כוחם | ה"ייקים", כפי שמכונים בפי כל יוצאי גרמניה ומערב אירופה, התהדרו במשך מאות שנים במנהגים ייחודיים, בטעמים שונים בקריאת התורה - ואפילו בהגייה ייחודית רק להם | בין המתנה של שלוש שעות בין בשר לחלב - למנורת נחושת בת שישה קנים, בני מדינות אשכנז מתהדרים בתורה שלמה של מנהגים ייחודיים - שלא תראו בשום מקום אחר (מגזין חג)
הערב בתוכנית 'דבר ראשון': סיקור מחסימת צירי התנועה על ידי מתנגדי העסקה, הגזענות במוסדות החינוך והתביעה המשפטית, הקנס המגוחך וגזר הדין של יזמית הונאת הפונזי מתחום הנדל"ן והפרסומת ההזויה של חברת התעופה | וגם: איך אירוע לטובת המהגרים פגע בתיאטרון הצרפתי? (דבר ראשון)
באישון ליל הזמין האדמו"ר את הרב, והציע לו לשידוך את בתו של שמריהו מהפארנצ'עס | הרב הסמיק ואמר: "והלוא שמריהו שייך לבני עדות המזרח, ואני רב חסידי, איך אשתדך עמו?" | הסיפור המלא | וגם, איזה שידוך בחר יצחק אבינו עבור יעקב אבינו? ואיך נוהג האדמו"ר מבעלזא עד היום הזה? (מגזין)
כיצד הנוסח בתחילת פיוט
הסליחות |
מה העיקר בפיוט
הסליחה |
טעות ניקוד נפוצה
במחזורי הסליחות |
על
אילו תיבות עדיף לדלג לאלו שהתחילו אחר
עמוד השחר |
ומה יעשה מי שאינו
צם בתיבות צום |
למתחילים לומר
סליחות במוצ"ש
האם יכולים לומר ביום א’ |
ומה יעשה המשתתף
במניין שונה משלו (יהדות)
מנהג
האשכנזים לומר בחודש הרחמים מזמור לדוד ה' אורי וישעי | מדוע נהגו לאומרו דווקא
בחודש זה | טעמים נפלאים לאמירתו בימי אלו | מתי אומרים – נחלקו הדעות לגבי מקומו בסדר התפילה | 'סנגור ליום הדין'
הסגולה הנפלאה באמירת המזמור (יהדות)
מדוע נחלקו העדות מתי מתחילים לומר סליחות? | מי הראשון שתיקן את אמירת הסליחות | הלכות החג הם סליחות ולכן מתחילים ל' יום קודם | ףהסליחות הם במקום קורבנות ולכן מתחילים ד' ימים קודם | ומי למד מהמלאך מיכאל את סדר הסליחות לפי סדר הא' ב' (יהדות)
מנהגי האבלות לנוהגים מראש חודש | מיעוט העיסוק במשא ומתן ומה הדין בדבר האבד |
ההבדל בין בניית בניין לשיפוץ ועשיית דברים לנוי | מה מותר ומה אסור לכבס בתשעת הימים? | האיסור
לרחוץ גופו ומה הדין במקומות חמים במיוחד? | דני אבלות לקראת שבת | כתבה ראשונה (יהדות)
הפתרון לראשי התיבות הנפוץ ס"ט | האם הוא מנהג ספרדי מובהק? | מי מגדולי רבני אשכנז השתמשו גם הם בר"ת ס"ט? | האם הוא רמז שסוף האדם
למות או שמא ברכה לסימן טוב | ואולי הוא בכלל ר"ת של אותיות לטיניות בתקופת
האינקוויזיציה הספרדית (יהדות)