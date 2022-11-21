כלפי חוץ, ביום הכיפורים, אותו יהודי עומד בבית הכנסת לבוש בקיטל לבן וצחור, נראה כלפי חוץ כמו מלאך טהור שעומד לפני המלך. אבל מתחת לקיטל הלבן, בתוך תוכי הלב, הוא מרגיש כמו אסיר בצינוק מוכה שסופגת אשמה בלי סוף | מרדכי רוט במסר מצמרר ליום כיפור (מגזין כיכר)
ד"ר דרור דיקר הוא מומחה לרפואה פנימית ולטיפול בהשמנה מטעם האיגוד האירופאי • בריאיון מיוחד ב'תוכנית הכלכלית' הוא שובר סטיגמות ומסביר למה שתיה מתוקה - קטלנית; וגם, למי יש סיכוי להשמין, מי מוגדר 'כבד משקל' ומה הוא יכול לעשות? • צפו בריאיון המלא (כלכלית)
זה מה שמעשן יענה לכם אם תגידו לו ש"לא בריא לעשן" • זה מה שתענו לעצמכם אם אכלתם שוקולד למרות שאתם צריכים דיאטה • מה נענה למצפון על התנהגות שאנו לא רוצים ומה הדרך הנכונה להתמודד עם קונפליקט פנימי ומייסר? (מעניין)
ערב כניסתו לכלא, האדמו"ר מספינקא לא רוצה שילוו אותו בדרך למאסר. תוכניתם של החסידים לערוך צעדת תמיכה המונית בוטלה בדקה ה-90. בשבת האחרונה הצטופפו אלפי החסידים בבית המדרש, לאירוע פרידה מטלטל. "גם יוסף הצדיק נכנס לכלא. הכל לטובה", אמר הרבי לחסידים (חסידים)