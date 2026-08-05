בלב קהיר הסואנת מסתתרת עיר שכולה עשויה מהפסולת של 23 מיליון איש, מקום שבו ריח הריקבון לא מותיר מקום לספק | בעוד העולם נאבק בזיהום הפלסטיק, קהילה אחת הפכה את מה שאנחנו זורקים לכלכלה משגשגת שמאכילה אלפי משפחות (חדשות בעולם)
זה אולי נשמע לא טוב, אבל הימים בהם האשפה מקבלת חַיּוּת הם השבועות של ערב פסח | מה לא נזרק לשם? בגדים, ריהוט, מוצרי חשמל, ובעצם כל דבר שרק רוצים להיפטר ממנו - ומוצא את דרכו אל פח האשפה הקרוב | בין הדברים שמושלכים, לעיתים נזרקים בחוסר ידיעה אוצרות יקרים לבעליהם | יצאנו בעקבות האוצרות היקרים שנזרקו ונמצאו במטמוני האשפה - בארץ ובעולם (מגזין)
בינה מלאכותית משנה את עולם הפסולת: מערכות מיון חכמות מבטיחות לחתוך בחצי את כמות הפסולת שמגיעה למטמנות |
רובוטים ומצלמות עם ראייה ממוחשבת מזהים חומרים למחזור ושימוש חוזר, והופכים פסולת למשאב חדש וירוק (בעולם)
ארבעים ושבע תיירים ישראלים נתקעו בחו"ל, לאחר שהנהלת המלון בו התארחו - השליכה את הדרכונים שלהם לפח האשפה | אחד התיירים: "איך זורקים דרכונים? וכולם שותקים, החשד הוא שהם נזרקו כי ראו שיש עליהם סמל של ישראל" (בעולם)
לוחמי כפיר שפעלו במגנן בחאן יונס קיבלו פקודה לאסוף זבל משטח שמוגדר מאוים, תוך סכנת ירי צלפים ומרגמות. משפחות הלוחמים זועמות: "חיי בנינו אינם הפקר". בצה"ל טוענים שמדובר בפעולה הכרחית לשמירה על היגיינה (צבא)
לעיתים תמונה אחת או משפט אחד יכול לזקק רעיונות שלמים לשורת מחץ | כזו היא הפרסומת שעלתה היום (ראשון) בעיירה בדרום צרפת, הלועגת לדיקטטורים ברוסיה, באיראן ובצפון קוריאה, וקולעת בול ברעיון | משעשע (בעולם, מעניין)