הנשיא לשעבר ביל קלינטון אושפז אמש עם חום גבוה בבית החולים בוושינגטון הבירה | בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על הגורם לעלייה בחום גופו של הנשיא המבוגר, אך נמסר כי קלינטון אינו במצב של סכנה (חדשות, בעולם)
האדמו"ר, השוהה בימים אלו בארה"ב לצורך השלמת בניית בית מדרשו הגדול בשכונת מאה שערים בירושלים, אושפז אמש אחר חולשה כללית שתקפה אותו בעת שהותו בבית האכסניה בקרית יואל בארה"ב | שמו לתפילה רבי שמואל יעקב בן יענטע בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
אישה מצפון הארץ, פונתה לבית החולים, כשהיא סובלת מנזק נוירולוגי עקב צריכת אלכוהול מזויף מסוג ברנדי, והיא מאושפזת במצב קשה | "ספקים של אלכוהול מזויף שמפיצים את מרכולתם באזור מסוים וגורמים לנזקים קשים, לעיתים בלתי הפיכים" (חדשות בריאות)