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כוחות משטרה גדולים, יחד עם מתנדבים, יחידות השיטור הימי, צוללנים ומסוק מהמערך האווירי, מנהלים בשעות האחרונות חיפושים נרחבים וקדחתניים בים, באוויר ובביבשה אחר יובל כוגן, פעוט בן 4 בלבד מאשקלון, אשר נעלם באזור חוף חופית בעיר. האירוע מוגדר כאיתור נעדר בסיכון, והמשטרה שבה ופונה לציבור הרחב בבקשה לסייע במידע ובערנות במטרה לאתרו בהקדם האפשרי ולהבטיח את שלומו (בארץ)
תגובה מהירה ונחושה של שוטרי תחנת אשקלון הובילה למעצרו של חשוד, אשר על פי החשד תקף באכזריות קשישה כבת 76 שישבה לתומה על ספסל ברחוב, הטיח אותה ארצה וניסה לשדוד את מכשירה הסלולרי לאחר שסירבה לתת לו כסף (בארץ)
כתב אישום חמור הוגש נגד 17 אנשי הפלג - בהם 4 קטינים, שפרצו את שער ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון, במהלך הפגנה נגד מעצר תלמידי ישיבות | לפי כתב האישום, אשתו וילדיו של הקצין ננעלו בחרדה בתוך הבית בזמן שההמון צר עליהם, חילל את החצר וגרם נזק כבד לרכוש (משפט)
לאחר שבוע דרמטי שבו פשטו כוחות המשטרה הצבאית על בתי בחורי ישיבות בדימונה, הרצליה ותל אביב • בהוראת הגאון הרב צבי פרידמן: הפגנות ענק צפויות היום (חמישי) החל מהשעה 17:00 • המשטרה בחשש: האם המפגינים יפשטו על יעד חדש וחסוי? • ובתווך, זעקת מנהלי המוסדות: "אל תעצרו רכבים עם ילדים מיוחדים, זה נזק בלתי הפיך" (חרדים)