ביומיים הראשונים של תחילת המלחמה, נרשמה ירידה של 45.2% בהוצאות באשראי לעומת הימים המקבילים לפני שבוע
ברשתות המזון נרשמה עלייה בהוצאות של כ-50%, ירידה של כ-88% נרשמה בהוצאות בענף ההלבשה וההנעלה | כל הפרטים (כלכלה בישראל)
תם עידן "אי אפשר לשלם על כך באשראי" | בשעת לילה מאוחרת אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את החוק האוסר התניית תשלום באמצעות כרטיס אשראי בסכום רכישה מזערי | חה"כ אליהו ברוכי (יהדות התורה) שיזם את החוק: "מוכר המתעקש להתנות את השימוש באשראי בסכום כסף מינימלי, הופך את האשראי מנכס לנטל ומהיום עושה זאת בניגוד לחוק" (חדשות)
דבר ראשון, על בריאות, כלכלה, ברנז'ה וחדשות מעניינות מהעולם | העיר שכולם בה לוחמים | עליית המחירים של חברת המשלוחים ותפיסת האונייה שהזיקה לכבלים התת ימיים | האם לקנוס על עישון סיגריה אלקטרונית? ופינת הסטוריה ופנינת הדף היומי (דבר ראשון)
כמות הרכישות וגובה העסקאות המתבצעות ב"בלאק פריידי" מזנק משנה לשנה, כפי שמופיע בנתוני חברת שבא, מפתחת ומנהלת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי | וגם: באיזו דקה הוציאו הישראלים הכי הרבה כסף וכמה? (כלכלה)
אחד הדברים הבסיסיים והחשובים ביותר בהתנהלותם הפיננסית של עסקים בסדרי גודל שונים הוא אשראי זמין – עסקים קטנים, בינוניים וגדולים כאחד נזקקים לא פעם לאשראי זמין ומיידי, בין אם לצורך גישור על פערים בין ההוצאות לתקבולים, בין אם על מנת לבצע השקעה מידית וכדאי ובין אם עבור אלף ואחת סיבות טובות אחרות (כלכה נבונה, שיווקי)